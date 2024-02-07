Звучат по-особенному: 7 чудесных европейских имен для девочек

Многие имена, которые можно услышать и в Украине, появились в разных странах Европы. Они отличаются от традиционных своим необычным звучанием. Кроме того, украинцы не часто выбирают такие варианты для своих детей.

24 Канал составил список европейских имен для девочек. Посмотрите нашу подборку, если вскоре ждете дочь.

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Подборка европейских имен для девочек

Имя Доминика имеет латинское происхождение и образовалось от мужского – Доминик. Оно означает "принадлежит Господу" и является популярным во многих странах мира.

Имя Мия пришло к нам из Швеции и трактуется как "капризная", "непокорная", "упрямая". Также существует версия, что оно образовалось от имени Мария.

Имя Лиана – латинского происхождения и переводится как "утонченность". Кроме того, считается, что оно имеет древнегреческие корни и означает "строгая или грустная песня".

Красивые имена для девочек / Фото Unsplash

По одной теории, имя Марианна с латинского языка переводится как "морская". По другой, образовалось из двух древнееврейских имен – Анна и Мария и трактуется как "очень расстроенная красавица" или "горькое благородство".

Имя Белла имеет несколько версий своего происхождения: латинскую, славянскую и португальскую. Также его связывают с итальянским словом "bella", которое переводится как "прекрасная".

Имя Сабина популярное как в Европе, так и в странах Ближнего Востока. С арабского языка переводится как "терпеливая", "непокоренная", а с персидского – "долгожданная".

Имя Даниэла – древнееврейского происхождения и трактуется как "мой Бог – судья", "избранная Богом", "неподвластная Богу".