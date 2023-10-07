Как и где правильно хранить кабачки на зиму: 7 способов

Кабачки могут сохранять свежесть и полезные свойства около 6 месяцев. Однако при условии, если правильно подобрали место хранения.

Лучше всего хранятся кабачки, имеющие толстую и плотную кожуру, а еще мелкие семена. Молодые долго не простоят.

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Как хранить кабачки на зиму

Есть несколько способов хранения кабачков на зиму. Самым эффективным считают подвешивание овощей в сетках или в капроновых чулках. Таким образом, сохраняют свежесть до 4 месяцев.

Можно разложить в один ряд на дощечках с соблюдением безопасного расстояния. Чтобы сохранить кабачки свежими, нужно расставить их плодоножками вверх. Кроме того, доски застелить соломой. Также каждый овощ можно завернуть в бумагу, ткань или газету, чтобы защитить от сквозняка.

Хранить кабачки можно не только в свежем, но и замороженном, сушеном или вяленом виде.

Кстати, именно во время сушки сохраняются абсолютно все полезные свойства. Таким способом можно хранить любые сорта кабачков. Впрочем, идеальными для сушки являются мелкие и средние овощи.

Некоторое время кабачки можно хранить и при комнатной температуре. Разложите их в бумажные пакеты или заверните и поставьте в темное сухое место.

Если же в доме есть подвал или погреб, разместите кабачки именно там. Разложите их в ящики, на стеллажи, в коробки или прямо на ровную поверхность. Не прижимайте друг к другу. Также если овощи разложены на досках в один ряд, желательно 1 раз в 7 дней переворачивать их на другую сторону.

В холодильнике кабачки могут храниться около двух недель. Из-за повышенной влажности начинается процесс гниения.

Еще один популярный способ хранения – заморозка. Нарежьте кабачки кубиками или кружочками, разложите порционно по пакетикам и разместите в морозильной камере.

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Как хранить кабачки / Shutterstock