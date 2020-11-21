В субботу, 21 ноября, сыну фронтвумен группы The Hardkiss исполняется 5 лет. Звездная мама Юлия Санина поздравила малыша публично и растрогала сеть забавными фото именинника и архивными кадрами времен беременности.

Участница шоу "Танцы со звездами" певица Юлия Санина не слишком охотно демонстрирует личную жизнь на публике, однако первенца Даниила от поклонников и камер не скрывает. В инстаграм-профиле с 625-тысячной аудиторией артистка показала, как поздравила сына с 5-летием и выразил ему свои пожелания и гордость.

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Юлия Санина поздравила сына с днем ​​рождения

В роскошном загородном доме, в который звездная семья переехала недавно, для Даниила устроили сюрприз с самого утра. Просторный светлый зал с панорамными окнами родители украсили шариками, а вот главным подарком для сына щеголять не стали. Мальчик был в восторге от праздничной атмосферы, которую в доме создали специально для него.

С Днем Рождения, мое чудо. В тебе столько любви и нежности, столько характера и юмора. Я мечтала о тебе таком, мой сын. Нашей с Валом большой любви 5 лет,

– чувственно написала Юлия Санина.

В комментариях свои поздравления высказали звездные друзья фронтвумен группы The Hardkiss – балерина Екатерина Кухар, жена Дмитрия Монатика Ирина, ведущий Слава Демин и композитор Евгений Филатов. Фанаты исполнительницы также засыпали малыша пожеланиями.



5-летний сын Юлии Саниной/ Фото Instagram / @the_hardkiss

Архивные фото беременной Юлии Саниной

Певица показала не только реакцию сына на подарки, но и себя беременную. В сети она разместила архивные фото, сделанные на последних сроках пять лет назад. Артистка в положении позировала в образе Микки Мауса, выбрав дерзкий топ, ультракороткие мини-шорты, ботинки на платформе и черные ушки с белыми жемчужинами. Живот она раскрасила в голубой цвет, который сочетался с шариком, которую держал муж Вал (настоящее имя – Валерий Бебко).



Беременная Юлия Санина с мужем / Фото Instagram / @the_hardkiss