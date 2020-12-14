После суперфинала "Танцев со звездами" фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина отправилась в Египет с мужем Валом и сыном Даниилом. Если раньше активный семейный отдых пугал певицу, то теперь малыш подрос и с упоением воспринимает экстремальные увлечения звездных родителей.

Уже неделю артистка Юлия Санина наслаждается семейным отпуском в Египте. С мужем Валерием Бебко и сыном Даниилом она успела поплавать на огромном корабле, посетить океанариум и собственными глазами увидеть огромную качелю посреди моря. Теперь на очереди у супругов активный отдых. В инстаграм-профиле певица призналась, что наконец их экстремальные увлечения разделяет сын.

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Активный отдых Юлии Саниной в Египте

Семья отправилась в пустыню, чтобы увидеть верблюдов и погонять по песчаным склонам на квадроциклах в красных шлемах и клетчатых платках. Юлия Санина призналась, что еще год назад ни за что не решилась бы устроить подобные развлечения с сыном Даниилом. Ведь с собой пришлось бы брать сменную одежду, еду, что-то вкусненькое в дорогу, планшет с мультиками, игрушки, на случай, если ему станет скучно.

Однако мальчику недавно исполнилось 5 лет, и он все больше интересуется увлечениями родителей. Поэтому от активного отдыха Даниил также получил наслаждение и мужественно преодолевал километры пустыни без капризов.

Раньше от одной мысли об активных экскурсиях с ребенком у меня начинал дергаться глаз... Я так мечтала показать ребенку все то, что нравится мне. Мой любимый пятилетка, наконец стало легче и тебе стало интересно,

– написала певица.

Для отдыха Юлия Санина выбрала очень короткие шорты, светлую футболку с принтом и сандалии. Звезда наслаждалась активным днем без макияжа, демонстрируя естественную красоту. На семейных фото звезда выглядела по-настоящему счастливой.



Юлия Санина с сыном и мужем в Египте / Фото Instagram / @the_hardkiss



Юлия Санина с сыном и мужем в Египте / Фото Instagram / @the_hardkiss