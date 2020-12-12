После изнурительного участия в проекте "Танцы со звездами" певица Юлия Санина вместе с мужем Валом и сыном Даниилом отправилась в Египет. В сети она публикует фантастические кадры из семейного отдыха. На одном из них артистка позировала в красивом купальнике рядом с сыном.

После нескольких месяцев тренировок в танцевальном зале участникам "Танцев со звездами" понадобился отдых. Если победительница Санта Димопулос отправилась с семьей в Дубаи, то финалистка Юлия Санина – в Египет. На личной странице в инстаграм она радушно делится с более 600-тысячной аудиторией фото с курорта.

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На днях звездная семья отправилась в морское путешествие огромным кораблем. Ранее Юлия Санина показала несколько милых фотографий с Даниилом на роскошной палубе, однако на этот раз решила представить поклонникам новую невероятную локацию.

Певица вместе с сыном весело проводила время на гигантских качелях посреди моря. Для отдыха она выбрала сплошной черный купальник с глубоким декольте и белой вставкой. Если на корабле звезда не решилась снять белую рубашку, то посреди моря решила продемонстрировать стройную фигуру.

Артистка эффектно засветила тело, позируя на качелях стоя. 5-летний Даниил был в восторге от отдыха, который посреди зимы устроили звездные родители.



Юлия Санина с сыном / Фото Instagram / @the_hardkiss



Юлия Санина с сыном / Фото Instagram / @the_hardkiss