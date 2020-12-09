Украинская певица, участница проекта "Танцы со звездами" Юлия Санина отправилась на семейный отдых в Египет. Она провела замечательный день на корабле на поделилась милыми кадрами, где позирует с сыном.

После трех с половиной месяцев активных тренировок в "Танцах со звездами" Юлия Санина вместе с мужем и сыном отправилась на желанный отдых. Для отпуска звездная семья выбрала жаркий Египет. На личной странице в инстаграме артистка активно делится живописными фотографиями.

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Юлия Санина с сыном на корабле

Один день Юлия, Вал и Даниил решили провести на корабле. Они плавали в безграничном голубом море, принимали солнечные ванны и просто наслаждались моментом. Конечно, исполнительница не утратила возможности сделать несколько фото с первенцем и уже поделилась ими с многотысячной аудиторией подписчиков.

Санина выбрала для морской прогулки черное сплошное бикини и белую рубашку. Особый шарм пляжному образу добавила кепка белого цвета, что также шла знаменитости. Волосы Юлия распустила, а на лице сделала едва заметный макияж, которым подчеркнула натуральную красоту. Также внимание привлекает черный маникюр певицы.

Даниил позировал, сидя на коленях у звездной мамочки. Мальчик целовал маму в щечку и мыло улыбался.

Какой потрясающе красивый день мы прожили сегодня,

– написала в заметке Санина.

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