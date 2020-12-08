Украинская певица, участница проекта "Танцы со звездами" Юлия Санина после нескольких месяцев активных тренировок в хореографическом зале очень хотела отдохнуть. Для отпуска артистка выбрала солнечный Египет, куда отправилась вместе с мужем и сыном.

Изнурительные тренировки "Танцев со звездами" дали о себе знать. Юлия призналась, что больше всего хотела отдохнуть, поэтому после суперфинала сразу отправилась на море. На личной странице в инстаграме она уже обнародовала первую фотографию с курорта.

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В отпуск знаменитость отправилась не одна, а с мужем Валом Бебко и 5-летним сыном Даниилом. Звездная семья нежится на солнышке и наслаждается купанием в море.

Юлия Санина в Египте

В профиле Юлия распространила фотографию, на которой позирует на берегу Красного моря. Исполнительница появилась спиной к камере в oversize платье бежевого цвета. Наряд красиво развевался на ветру и придавал ее образу нежности. Волосы Санина распустила и убрала назад. В таком аутфите звезда похвасталась точеной фигурой.

В заметке певица отметила, что поездка только началась, а она уже наполнилась энергией и наслаждается каждым моментом.

Mood of the day. Соленые волосы и голова, из которой постепенно уходят лишние мысли...

– написала в публикации Юлия.