Юлия Санина отправилась в Египет: удивительное фото на берегу моря
Украинская певица, участница проекта "Танцы со звездами" Юлия Санина после нескольких месяцев активных тренировок в хореографическом зале очень хотела отдохнуть. Для отпуска артистка выбрала солнечный Египет, куда отправилась вместе с мужем и сыном.
Изнурительные тренировки "Танцев со звездами" дали о себе знать. Юлия призналась, что больше всего хотела отдохнуть, поэтому после суперфинала сразу отправилась на море. На личной странице в инстаграме она уже обнародовала первую фотографию с курорта.
Читайте также Не хватает самого элементарного: Юлия Санина призналась, по чем скучает
В отпуск знаменитость отправилась не одна, а с мужем Валом Бебко и 5-летним сыном Даниилом. Звездная семья нежится на солнышке и наслаждается купанием в море.
Юлия Санина в Египте
В профиле Юлия распространила фотографию, на которой позирует на берегу Красного моря. Исполнительница появилась спиной к камере в oversize платье бежевого цвета. Наряд красиво развевался на ветру и придавал ее образу нежности. Волосы Санина распустила и убрала назад. В таком аутфите звезда похвасталась точеной фигурой.
В заметке певица отметила, что поездка только началась, а она уже наполнилась энергией и наслаждается каждым моментом.
Mood of the day. Соленые волосы и голова, из которой постепенно уходят лишние мысли...
– написала в публикации Юлия.
Поделиться новостью