Дед Мороз, святой Николай, Пер-Ноэль – эти имена рождественских дедов с мешками подарков нам давно известны. Кто же такой финляндский Йоулупукки – узнаем в материале LifeStyle 24.

Время новогодних и Рождественских праздников всегда отождествляется с ожиданием чудес и магии. В каждой стране есть свои традиции и видение этих празднеств, и все дети мира в этот период ждут его – дедушки с седой бородой, в красном костюме и с огромным мешком, наполненным разнообразными подарками.

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Кто такой Йоулупукки?

Йоулупукки в скандинавских странах это волшебный дед-даритель, который живет в Лапландии вместе с эльфами-помощниками и одаривает детей подарками на Рождество.



Лапландский Йоуллупукки

История

Интересно, что традиция этого рождественскго персонажа в Финляндии сложилась в довольно неординарном стиле. Дело в том, что "Йоулупукки" переводится с финляндской как "рождественский козел". Поэтому, неудивительно, что в Средневековье Йоулупукки одевался в костюм с козьей кожи, а по другим поверьям – раздаривал подарки, проезжая верхом на козлике.



Кто такой Йоулупукки

Финляндский рождественский дед имеет реальный адрес в Лапландии, куда все желающие дети могут прислать ему письмо с пожеланиями. С 1927 года на горе Корвантури оснащен домик, где живет волшебный дедушка. Говорят, что территория, на которой он живет, имеет форму ушей, из-за чего дедушка может слышать все самые сокровенные мечты и желания детей.

В своей резиденции Йоулупукки живет вместе с женой Муори и вместе с эльфами-помощниками, которые помогают ему производить и упаковывать подарки для всех малышей Финляндии. Согласно легенде, эти эльфы живут в Пещере Эха, откуда слушают, как себя ведет каждый ребенок в течение года, а затем передают эту информацию Йоулупукки, который фоне уже будет думать поздравлять ли этого ребенка с праздниками, или подарить ему полено.

Также у дедушки есть верный друг и любимая животное – молодой северный олень Рудольф. Особенность Рудольфа в том, что у него красный яркий нос, который освещает путь Йоулупукки, когда тот едет раздавать подарки детям.

Рождество в Финляндии празднуют три дня – с 24 декабря по 26 декабря. А по обычаю, Йоулупукки любит дарить детям подарки лично в руки, поэтому финляндцев первыми из всех получают желанные пакеты вечером 24 декабря.