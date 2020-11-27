Известная украинская телеведущая "ТСН" Алла Мазур год назад призналась всем, что у нее обнаружили опухоль. Знаменитость вела активную борьбу с онкологическим заболеванием, поэтому когда поборола рак – начала делится своим опытом и вдохновлять других на борьбу с недугом.

Телеведущая опубликовала сообщение в своем инстаграме, в котором призналась, какое слово ее больше всего донимает после победы над раком.

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Алла Мазур подчеркнула, что больше всего не любит слово ремиссия. По ее словам, лучше употреблять – выздоровление.

Ремиссия значит для меня – нет, еще не все, далеко не все. Это только перерыв, а потом болезнь вернется! Но ведь откуда знать моим знакомым, кто искренне хочет поддержать и об этой ремиссии спрашивает – что как наждачкой по стеклу звучит для меня это слово?

– отметила телеведущая.

Знаменитость подчеркнула, что непросто быть рядом с человеком, который борется с болезнью. Хочется утешить, вдохновить, внушить веру и помочь. Но в такие моменты каждый из нас боится задеть рану и расшевелить ее еще больше.

"А что уж говорить, если у твоего друга диагноз "онко", а он не хочет говорить на эту тему вообще? Это действительно целая наука – быть в трудную минуту рядом. Я почувствовала это, когда столкнулась с болезнью близко. Ну а картинки, которые сегодня покажу вам – просто ошарашили и перевернули сознание. Специально перефотографировала и советую внимательно прочитать. Потому что даже не представляла, насколько по-другому могут восприниматься наши привычные "Держись!" или "Ты сильный, ты победишь", – заявила телеведущая.

Благодаря проекту "Быть рядом" Алла Мазур также задумалась над тем, как осторожно стоит подбирать слова с желанием поддержать.

Говорить эти слова нужно обязательно. Потому что они действительно греют. И дают силы. И внушают веру. Пусть оберегает Небо всех нас. И в трудную минуту – давайте быть рядом,

– заявила телеведущая.



Как стоит разговаривать с онкобольными / Фото из Instagram



Как стоит разговаривать с онкобольными / Фото из Instagram



Как стоит разговаривать с онкобольными / Фото из Instagram