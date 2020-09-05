Известная телеведущая Леся Никитюк поразила поклонников соблазнительным образом. Для выхода она выбрала смелое мини-платье, которое едва прикрывало ее прелести. Наряд позволил звезде засветить роскошные ножки во всей красе.

Одна из самых популярных ведущих в украинском шоу-бизнесе Леся Никитюк поделилась в Инстаграме провокационными фото. Она засветила стройные длинные ножки в откровенном наряде, на который отважится далеко не каждая модница.

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Телезвезда поста в экстремально коротком обтягивающем мини-платье черного цвета с пикантным декольте, которое сексуально подчеркивало ее грудь. Похоже, look показался слишком смелым, поэтому Леся Никитюк накинула трендовый нежно-голубой пиджак, который был длиннее, чем само платье.

Образ дополнили роскошные туфли с острым носком с завязками насыщенного оранжевого цвета. В подписи ведущая пожаловалась, что надевала обувь всего дважды, а лето уже закончилось. Безупречный вид Леся Никитюк завершила изысканной укладкой с легкими локонами и нежным макияжем в нюдовых оттенках.

Знаменитость с выгодного ракурса засветила свои идеальные ножки, перед которыми не смогла устоять даже прима-балерина Екатерина Кухар. "Ох уж эти ножки", – написала судья шоу "Танцы со звездами" в комментариях.

Среди поклонников Леси Никитюк также множество тех, кто восхищается ее роскошными ножками. "Какие шикарные ноги", "Ноги от ушей", "Какие красивые ножки", "С такими ногами без разницы, какие туфли", – говорится в нескольких сотнях комментариев.