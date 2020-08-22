Успешная телеведущая и блогерша Леся Никитюк продолжает делиться с фотографиями со съемок нового проекта Le Маршрутка. Знаменитость показала безупречный летний образ, который выгодно подчеркнул ее соблазнительные ножки.

Блогерша обнародовала обольстительную фотографию на личном инстаграм-аккаунте. Такая публикация очень порадовала три с половиной миллиона ее фолловеров, которые активно комментируют пост.

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Леся предстала на фоне дров. Она позировала на сене накрытом пледом. Рядом с телеведущей видно соломенную корзину, в которой чрезвычайно красивые полевые цветы. Однако внимание привлекает не только колоритная локация съемки, но и откровенный образ Никитюк.

Знаменитость надела ярко-розовое мини-платье, которое полностью обнажило ее длинные стройные ноги и едва прикрыла аппетитные ягодицы. Также звезда сделала акцент на пикантном декольте. Соединила такой эротический наряд с черными кроссовками. Волосы телеведущая уложила ровно, оно отлично смотрелось на ветру. На лице она сделала макияж с акцентом на глазах и нюдовою помадой на губах. Уши Леси украшали минималистичные серьги.

Невозможно оторвать взгляд от ее глубоких голубых глаз. Никитюк соблазнительно смотрит в камеру, демонстрируя свою сексуальность.



Леся Никитюк в розовом мини-платье/ Instagram / @lesia_nikituk