Відома телеведуча Леся Нікітюк вразила шанувальників спокусливим образом. Для виходу вона обрала сміливу мінісукню, яка ледь прикривала її принади. Вбрання дозволило зірці засвітити розкішні ніжки у всій красі.

Одна з найпопулярніших ведучих в українському шоу-бізнесі Леся Нікітюк поділилась в інстаграмі провокативними фото. Вона засвітила стрункі довгі ніжки у відвертому вбранні, на яке наважиться далеко не кожна модниця.

До теми У рожевій мінісукні: Леся Нікітюк похизувалася довгими стрункими ніжками – фото

Телезірка поста в екстремально короткій обтислій мінісукні чорного кольору з пікантним декольте, яке сексуально підкреслювало її груди. Схоже, look видався надто сміливим, тому Леся Нікітюк накинула трендовий ніжно-блакитний піджак, який був довший, ніж сама сукня.

Образ доповнили розкішні туфлі з гострим носком з зав'язками насиченого помаранчевого кольору. У підписі ведуча поскаржилась, що одягала взуття всього двічі, а літо вже закінчилось. Бездоганний вигляд Леся Нікітюк завершила вишуканою укладкою з легкими локонами та ніжним макіяжем у нюдових відтінках.

Знаменитість з вигідного ракурсу засвітила свої ідеальні ніжки, перед якими не змогла встояти навіть прима-балерина Катерина Кухар. "Ох вже ці ніжки", – написала суддя шоу "Танці з зірками" у коментарях.

Серед шанувальників Лесі Нікітюк також безліч тих, хто захоплюється її розкішними ніжками. "Які шикарні ноги", "Ноги від вух", "Які красиві ніжки", "З такими ногами без різниці, які туфлі", – йдеться у кількох сотнях коментарів.