Украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала отправилась на отдых в жаркий Египет. Вместе с артисткой в отпуск полетели ее сыновья, отец и свекор. Все вместе они побывали на экскурсии, и исполнительница уже поделилась яркими фото.

Джамала опубликовала серию необычайно красивых фото на личной странице в инстаграме. Она рассказала, что обожает совмещать отдых с открытием нового для себя, постоянно что-то изучать.

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Джамала, вместе с маленькими сыновьями отдыхает в солнечном Египте. С наступлением в Украине холодов она решила отправиться в отпуск. Однако устроила праздник не только для себя, но и для отца и свекра, которых пригласила вместе с собой.

Джамала с семьей на экскурсии

Артистка решила побывать на экскурсии в городе Марса-Алам, где и проводит свои каникулы. Она позировала на фоне архитектурных памятников вместе с потомками, а также сделала несколько фото, где показала свекра и папу.

"Люблю совмещать отдых с открытием нового. Хорошо, что Марса-Алам – не просто курорт, это еще и город со своей историей. Сначала был просто рыбацким поселком (да и сейчас местные в основном зарабатывают рыбачеством). В нем есть мечеть, храмы, османская крепость XVIII века. Понятно, что не так уж много осталось памятников архитектуры, но было очень интересно посмотреть. Вот такой город Марса-Алам", – написала звезда в публикации.

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