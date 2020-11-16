Участник шестого сезона романтического проекта "Холостяк" Иракли Макацария ошеломил признанием. Он рассказал, что сейчас не находится в серьезных отношениях и не видит ничего плохого в том, чтобы встречаться с одной девушкой, а через неделю – с другой.

Иракли Макацария до сих пор является одним из самых желанных холостяков страны. Он уже пытался найти избранницу на проекте "Холостяк", однако построить прочные отношения с победительницей так и не удалось. На днях Иракли дал интервью программе "Без комплексов", в которой откровенно рассказал об отношениях с женщинами.

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Иракли Макацария об отношениях с девушками

Иракли Макацария является успешным продюсером, бизнесменом. О таком мужчине мечтают многие женщины, однако он все еще в поисках той единственной, с которой стремится провести всю жизнь. В откровенном интервью Макацария признался, что может позволить себе встречаться с несколькими девушками одновременно, но только в то время, когда не состоит в серьезных отношениях.

Это не серьезные и стабильные отношения. И я этого никогда не скрываю. Сейчас нахожусь в статусе холостяка, поэтому не вижу ничего плохого, если встречаюсь с одной девушкой, а, например, через неделю – с другой,

– поделился Иракли.

Он добавил, что во время общения сразу понимаешь, твой это человек или нет. Приходит ощущение того, хочется строить отношения. Однако Макацария убеждает, когда по-настоящему и сильно влюблялся, то никогда не изменял избраннице.

Серьезные отношения Иракли

Мужчина поделился, что в своей жизни дважды чувствовал, что такое настоящая любовь. Однако ни одни из этих отношений не имели продолжения. Причиной первого расставания стала безосновательная ревность со стороны девушки. Постоянные допросы надоели Макацарии и он решил уйти.

Впоследствии он снова влюбился. На этот раз избранницей холостяка стала студентка. Они разошлись, потому что девушка переехала в другую страну.

Иракли говорит, что уже через пять лет он хотел бы иметь семью: "Я очень надеюсь, что семья будет главным достижением, о котором смогу рассказывать и, возможно, уже показывать результат любви".

Интервью Иракли Макацарии: смотрите видео онлайн