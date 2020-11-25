Пластический хирург Эдгар Каминский разорвал роман после года отношений. По словам его экс-возлюбленной Ольги Богатой, их влюбленность так и не переросла в любовь.

Известно, что в июле 2019 года известная пара Эдгара и Славы Каминских развелись после 5 лет брака. У пары остались двое общих детей. Впоследствии у Эдгара появилась новая избранница – светская львица и артидиректор Ольга Богатая.

К слову Бесплодная проститутка: Кристина Горняк рассказала об обидах экс-жены Владимира Остапчука

О разрыве в своем профиле в Инстаграме сообщила сама Ольга. Она заметила, что после завершения романа с Эдгаром им удалось остаться добрыми друзьями.

Мы пришли к непростому решению для нас двоих – завершить отношения. Я благодарна Эдгару за опыт моей души, яркие эмоции и много счастливых мгновений. Хорошо, когда отношения заканчиваются без иллюзий и обманов. Когда мы их завершили, нам стало легче, а наша дружба окрепла,

– призналась Ольга.

Она добавила, что их влюбленность так и не переросла в любовь. Их отношения испортились, когда "сердца открылись полноценно".

"Хорошая пара, влюбленность ... Все было прекрасно ровно до того момента, пока сердца открылись полноценно. Где-то в глубине души зародилось ощущение: что-то в наших отношениях пошло не так. Постепенно начало приходить понимание, что в наших сердцах так и не родилась любовь, то самое, которое дарит счастье не на миг, а навсегда, навечно. Так, влюбленность подарила много радости, страсти и удовольствия. Но просто не переросла в большее", – добавила Богатая.

Женщина также рассказала, что прежде, чем встретить Эдгара, она заказывала у Вселенной "красивого, статного, успешного и талантливого человека, что и произошло "как в сказке". А теперь она будет просить у космоса другого.

Любовь – это дар, а не просто химия. И для меня нет ничего важнее в жизни, чем любить и быть любимой. Поэтому сегодня я с удовольствием заказываю у Вселенной не просто мужчину, его успешность, статность и красоту, а любовь!

– подытожила Богатая.

Сам Эдгар Каминский, ставший завидным холостяком, не комментирует разрыв с женщиной. Только в его инстаграм-профиле теперь сложно найти фото с экс-возлюбленной.