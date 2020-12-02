Успешная телеведущая Леся Никитюк продолжает демонстрировать стильные образы. На этот раз украинская звезда выбрала теплый зимний наряд и яркую шубу. Аутфит Леси взбудоражил сеть.

Леся Никитюк опубликовала фото в личном инстаграм-аккаунте. Украинская телеведущая почти ежедневно радует 3,5 миллионную аудиторию новыми фотографиями в стильных образах. А после наступления зимы звезда переходит на look в теплом, но трендовом наряде.

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Образ Леси Никитюк

Известная телеведущая предстала перед объективом в одном из заведений Киева. Туда звезда отправилась на завтрак. Для этого она надела вязаный костюм цвета хаки, состоящий из широких штанов и удобного свитера. На одно плечо Леся Никитюк накинула ярко-желтую шубу, которая удачно сочеталась с другими компонентами образа.

На руку телеведущая надела часы. Она распустила волосы и уложила их прямыми волнами. Стильный look завершил макияж. Леся Никитюк накрасила глаза нежно-коричневыми тенями, а губы подчеркнула нюдовой помадой.

Поклонники сразу же отреагировали на новое фото положительными комментариями: "Какая хорошая", "Обожаю", "Красотка", "Какая же наша Леся красивая", – написали поклонники в комментариях.



Леся Никитюк / Instagram / @lesia_nikituk