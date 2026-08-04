Что приносят в церковь в день Яблочного Спаса и как отмечают этот день в Украине

Яблочный Спас – один из самых светлых и долгожданных летних праздников, символизирующий расцвет природы и начало сбора урожая. В этот день украинцы традиционно отправляются в храмы с корзинами, благодарят за щедрые дары земли и вспоминают древние обычаи своих предков.

Подробнее о семейных обрядах на Яблочный Спас, которые передаются из поколения в поколение, – рассказывает 24 Канал.

Что освящают на Яблочный Спас: традиции праздника в Украине

В праздничные корзины верующие обязательно кладут яблоки, ведь именно они считаются главным символом этого дня. Рядом с ними обычно лежат груши, сливы, виноград, а также ароматный мед.

Многие хозяева добавляют в корзину пучки колосьев пшеницы и ржи, чтобы поблагодарить за хлеб и попросить достатка на следующий год. Также люди часто украшают свои праздничные наборы полевыми цветами и душистыми травами, например, мятой и тимьяном.

Что интересно, с Яблочным Спасом связана одна из самых известных народных традиций. До освящения в церкви люди старались не есть яблок нового урожая. Только после праздничного богослужения и окропления святой водой семья садилась за стол и пробовала первое яблоко. Существует поверье, что первый съеденный в этот день сочный фрукт способен исполнить самое заветное желание, если загадать его во время первого укуса.

Во Второй Спас хозяева часто угощали освященными яблоками и сладкими пирогами соседей, детей, а особенно тех, кто нуждался в помощи или оказался в затруднительном положении. Кстати, игнорировать нуждающихся в этот день считалось дурной приметой.

Что освящают на Спас / Фото Magnific

Кроме того, хозяйки готовили разнообразные блюда с яблоками. В частности, пекли постные пироги, варили варенье, запекали фрукты с медом и орехами, ведь праздник приходится на период Успенского поста.