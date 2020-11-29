Суперфиналистка шоу "Танцы со звездами" Санта Димопулос накануне решающего эфира рассказала, каким был ее путь на проекте. Она заявила, что для родных и для себя уже является победительницей.

В воскресенье вечером, 29 ноября, состоится самое ожидаемое событие осени на украинском телевидении – суперфинал "Танцев со звездами". Уже через считанные часы зрители увидят последние выступления конкурсанток на паркете, отдадут решающие голоса за своих фаворитов и наконец узнают имя победительницы. Однако Санта Димопулос убеждена, что проигравших в финале не будет. Об этом она объявила в инстаграм-профиле.

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Здесь нет победителей и побежденных. Остались сильные, красивые, трудолюбивые, уникальные и каждая из нас достойна получить кубок,

– написала Санта Димопулос.

Несмотря на то, что между участниками шоу "Танцы со звездами" якобы была большая конкуренция, экс-солистка группы "ВИА Гра" утверждает, что умеет дружить с женщинами и искренне восхищаться их достижениями и талантами. Она призналась, что на нее всегда можно положиться, ведь ее сила "в умении помогать, любить и отдавать".



Суперфиналисты шоу "Танцы со звездами" / Instagram / @tanci1plus1

Однако певица не скрывает, что как она сама, так и близкие считают победительницей именно ее, ведь на проекте она сумела побороть все внутренние барьеры.

"Для себя и своих родных я уже победила: себя, свои комплексы, границы, страхи, неуверенность, боль прошлых потерь", – отметила Санта Димопулос.

Каким был путь Санты Димопулос на "Танцах со звездами"

Певица рассказала, что проект подарил ей множество невероятных эмоций, знакомств и открыл людей по-новому. Она в который раз заметила, что отдавалась "Танцам со звездами" на полную.

"Я кайфовала от каждого танца и образа, познакомилась с разными людьми – "широкими", как океан, и "мелкими", как лужа, очаровывалась и разочаровывалась, отчаянно плакала и громко смеялась. Это и есть жизнь! Я не просто участвовала в этом шоу – я в нем жила", – призналась Санта Димопулос.