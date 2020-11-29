Я уже победила: Санта Димопулос сделала заявление накануне суперфинала "Танцев со звездами"
Суперфиналистка шоу "Танцы со звездами" Санта Димопулос накануне решающего эфира рассказала, каким был ее путь на проекте. Она заявила, что для родных и для себя уже является победительницей.
В воскресенье вечером, 29 ноября, состоится самое ожидаемое событие осени на украинском телевидении – суперфинал "Танцев со звездами". Уже через считанные часы зрители увидят последние выступления конкурсанток на паркете, отдадут решающие голоса за своих фаворитов и наконец узнают имя победительницы. Однако Санта Димопулос убеждена, что проигравших в финале не будет. Об этом она объявила в инстаграм-профиле.
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Здесь нет победителей и побежденных. Остались сильные, красивые, трудолюбивые, уникальные и каждая из нас достойна получить кубок,
– написала Санта Димопулос.
Несмотря на то, что между участниками шоу "Танцы со звездами" якобы была большая конкуренция, экс-солистка группы "ВИА Гра" утверждает, что умеет дружить с женщинами и искренне восхищаться их достижениями и талантами. Она призналась, что на нее всегда можно положиться, ведь ее сила "в умении помогать, любить и отдавать".
Суперфиналисты шоу "Танцы со звездами" / Instagram / @tanci1plus1
Однако певица не скрывает, что как она сама, так и близкие считают победительницей именно ее, ведь на проекте она сумела побороть все внутренние барьеры.
"Для себя и своих родных я уже победила: себя, свои комплексы, границы, страхи, неуверенность, боль прошлых потерь", – отметила Санта Димопулос.
Каким был путь Санты Димопулос на "Танцах со звездами"
Певица рассказала, что проект подарил ей множество невероятных эмоций, знакомств и открыл людей по-новому. Она в который раз заметила, что отдавалась "Танцам со звездами" на полную.
"Я кайфовала от каждого танца и образа, познакомилась с разными людьми – "широкими", как океан, и "мелкими", как лужа, очаровывалась и разочаровывалась, отчаянно плакала и громко смеялась. Это и есть жизнь! Я не просто участвовала в этом шоу – я в нем жила", – призналась Санта Димопулос.
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