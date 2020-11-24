На популярную американскую певицу Майли Сайрус также повлияла пандемия коронавируса. Звезда столкнулась с проблемой алкоголизма, потому что начала выпивать на карантине. Но уже 2 недели как артистка встала на путь трезвой жизни.

Недавно известная поп-исполнительница дала интервью, в котором рассказала о проблемах, с которыми ей пришлось столкнуться в пандемию коронавируса. Период карантина и самоизоляции повлиял на многих звезд, так и Майли Сайрус не была исключением, сообщает издание USA Today.

Интересно Бесплодная проститутка: Кристина Горняк рассказала об оскорблениях экс-жены Владимира Остапчука

Знаменитость откровенно рассказала о том, что пристрастилась к алкоголю. Но и отметила, что уже две недели борется с этой проблемой, поэтому стала на путь трезвой жизни.

Буду честной: во время пандемии я скатилась. Но поняла, что теперь снова на пути к трезвому образу жизни, и я чувствую, что действительно приняла то время. Я говорила себе: "Не злись, прояви любопытство". Поэтому не сердитесь на себя, а спросите себя: "Что случилось?"

– рассказала Майли Сайрус.

Этот поворот, по словам артистки, был для нее полным провалом, потому что певица не знает меры. Впрочем, звезда отметила, что не думает, что все люди должны быть трезвенниками. "Я думаю, что каждый должен делать то, что лучше для него. У меня нет проблем с выпивкой. У меня есть проблема с решениями, которые я принимаю, как только начинаю пить. Я очень дисциплинированная. Мне довольно легко быть трезвой, потому что просто наступает день, когда я больше не хочу выпивать", – призналась Майли Сайрус.

Майли Сайрус также рассказала о том, что помогло ей побороть алкоголизм. Звезда призналась, что должна была защитить себя. Певица знает, сколько талантливых знаменитостей умерли в молодом возрасте, поэтому она заставила себя захотеть вернуться к трезвому состоянию. Майли считает, что некоторые из артистов просто не могли справиться со своей силой и энергией.

Смотреть интервью с Майли Сайрус онлайн: