Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина опубликовала в сети важное сообщение. Публикацию знаменитость посвятила врачам и извинилась перед ними, что не сделала этого раньше.

Чувственное сообщение появилось на личной странице Маши в Инстаграме. Она поблагодарила медиков за их упорный труд и подчеркнула, что этот год называет их именем.

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Маша Ефросинина поблагодарила врачей

"Круглосуточный вой сирен раньше у меня ассоциировался лишь с Нью-Йорком. Городом, который никогда не спит. Этот вой там всегда был разбавлен шумом мегаполиса, грохотом грузов и бесконечной ездой автомобилей. В Киеве этот звук я теперь также слышу постоянно. Но он не разбавлен ничем – только сирены скорой помощи", – написала ведущая.

Ефросинина отметила, что эта публикация не посвящена ни одному празднику. Просто вдруг ей стало стыдно, что раньше она вслух не говорила о том, что все эти месяцы сердце разрывается за наших врачей. Они борются за нас, наших родных и близких круглосуточно уже 9 месяцев.

Сколько из них умерли, сколько иссякли, сколько устали на жизнь вперед. На них гонят, у них требуют, им плачутся, их молят, к ним бегут. Вряд ли, в этот момент у них спрашивают, как они себя чувствуют,

– написала Маша.

Она поделилась, что видит их колоссальную общую отдачу, нечеловеческую усталость и дикое отчаяние. Они работают в ужасных условиях, а часто и вообще без условий вообще. Но работают.

Я не знаю, о чем вы думаете каждый день, мои дорогие врачи! Боюсь знать. Мне известно одно – мы все оказались в ваших руках, когда столкнулись с новой реальностью. Скоро все начнут делать итоги года. Но этот год я называю вашим именем. Вы – мой личный символ самоотдачи. И извините, что не сказала этого раньше…

– отметила в публикации Маша Ефросинина.