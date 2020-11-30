Украинская телеведущая Маша Ефррсинина очаровала сеть романтическим кадром с мужем. Звезда сделала сэлфи, где вместе с Тимуром Хромаевым лежит на кровати и отдыхает в воскресный вечер.

Знаменитость поделилась миловидным кадром на личной странице в инстаграм. Карантин выходного дня она решила провести в компании родных людей.

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Новое фото Ефросининой с мужем

Украинская телеведущая сделала красивое сэлфи, где вместе с любимым искренне улыбается. Влюбленные лежат на кровати и наслаждаются временем, проведенным вместе.

Ефросинина появилась перед камерой в домашнем белом халате. На лицо Маша не наносила косметику и похвасталась натуральной красотой. Волосы она также не укладывала. Она забрала их обратно с помощью белой повязки от собственного бренда. Внимание привлекает красный маникюр знаменитости.

Тимур позирует рядом с женой в синей футболке и спортивных штанах. На плечи он накинул кофту, а на его лице сияет невероятная улыбка.

"Диванные пирожки", – шутливо подписала фотографию Маша.



Маша Ефросинина с мужем / Instagram / @mashaefrosinina