Маша Ефросинина замилувала сеть сэлфи с мужем: романтический кадр
Украинская телеведущая Маша Ефррсинина очаровала сеть романтическим кадром с мужем. Звезда сделала сэлфи, где вместе с Тимуром Хромаевым лежит на кровати и отдыхает в воскресный вечер.
Знаменитость поделилась миловидным кадром на личной странице в инстаграм. Карантин выходного дня она решила провести в компании родных людей.
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Новое фото Ефросининой с мужем
Украинская телеведущая сделала красивое сэлфи, где вместе с любимым искренне улыбается. Влюбленные лежат на кровати и наслаждаются временем, проведенным вместе.
Ефросинина появилась перед камерой в домашнем белом халате. На лицо Маша не наносила косметику и похвасталась натуральной красотой. Волосы она также не укладывала. Она забрала их обратно с помощью белой повязки от собственного бренда. Внимание привлекает красный маникюр знаменитости.
Тимур позирует рядом с женой в синей футболке и спортивных штанах. На плечи он накинул кофту, а на его лице сияет невероятная улыбка.
"Диванные пирожки", – шутливо подписала фотографию Маша.
Маша Ефросинина с мужем / Instagram / @mashaefrosinina
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