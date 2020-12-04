Советник действующего американского президента Дональда Трампа Иванка очаровала сеть стильным аутфитом. Она предстала перед камерой в чрезвычайно красивом изумрудном платье.

На личной странице в инстаграм Иванка опубликовала сообщение, в котором отметила, что президент Трамп принял меры по модернизации федерального правительства США: сделал его инновацийнишим, чутким и эффективным для американского народа. Дональд Трамп подписал Закон о программах модернизации технологических центров.

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Иванка Трамп поделилась серией фотографий, где позирует рядом с отцом, мужем Джаредом Кушнером и другими государственными деятелями Соединенных Штатов Америки. Девушка уделила много внимания своему образу.

Образ Иванки Трамп

Иванка предстала перед камерой в платье изумрудного цвета длины миди. На шее был завязан красивый бант, а изящную талию Трамп подчеркивал пояс в тон наряда. Элегантный look девушка соединила с длинными бежевыми сапогами на высоком каблуке.

Роскошные волосы красавица-блондинка уложила, как обычно, ровно. На лице она сделала выразительный макияж с акцентом на глазах и матовой помадой на губах.

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