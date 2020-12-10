Развод Джонни Деппа и Эмбер Херд стал едва ли не самым скандальным в Голливуде. Пара до сих пор выясняет отношения в суде и предъявляет друг другу новые обвинения. Так, звезда "Аквамена" убеждена, что бывший муж изменял ей с коллегами Анджелиной Джоли и Кирой Найтли.

Всего два месяца назад завершилось судебное дело Джонни Деппа против таблоида The Sun. Верховный суд Лондона признал голливудского актера виновным в избиениях бывшей жены Эмбер Херд и обязал выплатить 840 тысяч долларов в пользу издания без права на апелляцию. Однако экс-любовь решила нанести звезде новый удар и объявила о его изменах с коллегами-актрисами. Об этом информирует Vulture.

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Дело в том, что Джонни Депп подал в суд на Эмбер Херд за то, что она испортила его репутацию и кинокарьеру, и требует 50 миллионов долларов за все убытки. Однако она обнародовала новые скандальные факты об отношениях с актером.

Звезда "Аквамена" уверяет, что Депп изменял ей с Анджелиной Джоли, Кирой Найтли и Марион Котияр. Теперь истцу придется передать в суд "все коммуникации" с этими тремя актерами. Дело будет рассмотрено в январе 2021 года.

Стоит добавить, что этих звезд могут привлечь к суду, однако эксперты уверены, что они не станут свидетельствовать в суде. Напомним, Джонни Депп работал с Анджелиной Джоли над фильмом "Турист" 2010 года, с Марион Котияр – над фильмом "Джонни Д." 2009 года, а с Кирой Найтли снимался в "Пиратах Карибского моря".



Джонни Депп с Анджелиной Джоли / Кадр из фильма "Турист"