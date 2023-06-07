Забудут дорогу к вашему огороду: 6 способов, как избавиться от улиток

Улитки наводят ужас на огородников, потому что поедают листья и плоды растений. Их бывает непросто избавиться от грядки. Существуют разные способы борьбы со слизнями.

Признаком того, что на ваших растениях была улитка является слизь, которую он оставляет за собой. Это неприятное явление, с которым нужно что-то делать, чтобы был урожай. 24 Канал расскажет, как бороться с улитками на огороде.

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Борьба с улитками на огороде

Для того, чтобы избавиться от улиток, попробуем сделать ловушки из жидкостей, любящих эти вредители. Можно взять пиво, компот или медовый раствор. Напитки нужно разлить в миски и поставить на огороде. На другой день вы увидите в ней полно улиток.

из жидкостей, любящих эти вредители. Можно взять пиво, компот или медовый раствор. Напитки нужно разлить в миски и поставить на огороде. На другой день вы увидите в ней полно улиток. Улитки не в восторге от пряных трав. Поэтому по всей грядке можно посадить чеснок, мяту, розмарин, базилик. Им не нравятся такие ароматы, так что они не будут атаковать ваш огород. А зелень пригодится на кухне.



Розмарин / Фото Floristics.info

Нашатырный спирт – еще одно действенное средство в борьбе с улитками. Нужно взять 150-200 миллилитров 10% раствора и 10 литров воды. Он сразу убивает улитку, когда она приходит, но использовать спирт нужно сразу после приготовления, потому что она выветривается.



Нашатырный спирт / Фото Аптека 911

В этом деле поможет яичная скорлупа. Нужно измельчить и посыпать вокруг растений, которые вы хотите защитить от улиток. Сделайте слой скорлупы шириной 2-3 сантиметра у каждой из них. Улитки не смогут по ней ползти.



Яичная скорлупа / Фото Зеленая усадьба

Вредителям не понравится такое средство, как горчичный порошок. Надо разбавить 50 г вещества в 300 миллилитрах воды. После того как раствор настоится, добавляем еще 700 миллилитров воды. Можем приступить к делу.



Горчичный порошок / Фото Мясная индустрия