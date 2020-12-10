Мир активно готовится к новогодним праздникам. В Италии уже зажгли самую большую новогоднюю елку. Световую инсталляцию открыли на южном склоне горы Инджино. Ее высота достигает 750 метров.

Совсем скоро мы будем праздновать Новый год. Приближаются зимние праздники, люди украшают свои дома рождественскими декорациями. А в городах устанавливают огромные елки. В частности, самая большая новогодняя красавица засияла в итальянской коммуне Губбио. Об этом сообщает издание La Repubblica.

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Самая большая новогодняя елка в мире

Зажигание самой большой новогодней елки в мире – это ежегодная церемония, которая у многих вызывает восхищение. Речь идет не о самом рождественском дереве, а о световой инсталляции.

Гигантская елка из световых иллюминаций расположена на южном склоне горы Инджино. Именно оттуда открывается вид на город Умбрия Губбио. Высота рождественской красавицы составляет 750 метров, а ширина – 450 метров. В общем, инсталляция имеет больше двух тысяч огней.



Наибольшая в мире световая инсталляция новогодней елки / Фото: tsn.ua

Впервые контур этой елки на склоне горы создали в 2000 году. Как самая высокая в мире, она попала в Книгу рекордов Гиннеса. Обычно, тысячи туристов приезжали в Губбио и любовались невероятно красивой инсталляцией. Но в этом году все по-другому. Из-за пандемии коронавируса церемония открытия состоялась в онлайн-формате.