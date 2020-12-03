Американцы из года в год ожидают открытия главной рождественской елки возле Рокфеллер-центра. В этом году ее открытие состоялось 2 декабря и будет стоять она до начала января.

За открытием 23-метрового дерева наблюдали тысячи людей онлайн, однако вживую, из-за пандемии коронавируса, их было немного. А те, что были, их не подпускали к елке через загороженный транспорт. Огни на рождественской елке зажег мэр города Билл де Блазио и бизнесмен Роб Спейер. На 88-м открытые рождественской елки также выступили несколько звезд и танцевальный коллектив.

К теме В Киеве уже установили каркас главной елки страны – фото

Открытие Рождественской елки в Нью - Йорке: фото / Getty Images

Рассмотреть ее смогут все желающие со специальной смотровой площадки, соблюдая карантинные ограничения. Предлагаем посмотреть еще несколько кадров с елкой в соцсети инстаграм, которые не могут не поражать красотой.

Стоит добавить, что елка вместе со всеми гирляндами и главной звездой получилась на удивление яркой и праздничной. Однако еще совсем недавно жители США были недовольны деревом, которое привезли для установки несколько недель назад. Они называли ее "облезлой" и в шутку сравнивали, что "какой год, такая и елка". Но не обошлось и без позитива – в ветвях елки рабочие нашли маленького совенка – североамериканского мохноногого Сычика. После того как его осмотрели и оказали помощь, птенца выпустили на волю. Что интересно, совенка символически назвали Рокфеллером.