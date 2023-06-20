Не спешите выбрасывать: как использовать яичную скорлупу на огороде
Яичная скорлупа – простой способ подкормить саженцы на огороде. Она содержит ряд полезных веществ, без которых сложно представить развитие растений.
Яичная скорлупа содержит большое количество кальция, который важен для здоровья растений. Просто надо измельчить ее и рассыпать по грядкам, а затем перекопать. А как еще можно использовать яичную скорлупу на огороде – расскажет 24 Канал.
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Яичная скорлупа на огороде: способы применения
Такое средство отлично подойдет для удобрения рассады. Чтобы подкормить овощи, надо приготовить смесь: скорлупу от 5 яиц перетираем до порошка, заливаем кипятком, накрываем крышкой и настаиваем неделю. Затем разводим полученную смесь с водой 1:3 и используем для рассады.
Яичная скорлупа будет эффективной в борьбе с вредителями – "черной ножкой", улитками. Чтобы приготовить настой, измельчить скорлупу и прикопать между рядами на огороде.
Яичная скорлупа на огороде / Фото "Свой сад"
- Можно использовать для раскисления почвы. Это очень нужно тем растениям, которые хорошо растут на нейтральной или слабощелочной земле. Это помидоры, капуста, бобы, тыква, лук и зелень.
- Польза скорлупы состоит в том, что она разрыхляет почву, уменьшая его насыщенность В то же время, вода и воздух лучше будут поступать к земле благодаря этой процедуре.
- Хорошая идея попробовать провести мульчирование с помощью скорлупы. Разломайте ее на несколько частей, не обязательно перетирайте. Она не будет долго гнить: земля не будет пересыхать, а растения будут защищены от вредителей.