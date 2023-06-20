Не спешите выбрасывать: как использовать яичную скорлупу на огороде

Яичная скорлупа – простой способ подкормить саженцы на огороде. Она содержит ряд полезных веществ, без которых сложно представить развитие растений.

Яичная скорлупа содержит большое количество кальция, который важен для здоровья растений. Просто надо измельчить ее и рассыпать по грядкам, а затем перекопать. А как еще можно использовать яичную скорлупу на огороде – расскажет 24 Канал.

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Яичная скорлупа на огороде: способы применения

Такое средство отлично подойдет для удобрения рассады. Чтобы подкормить овощи, надо приготовить смесь: скорлупу от 5 яиц перетираем до порошка, заливаем кипятком, накрываем крышкой и настаиваем неделю. Затем разводим полученную смесь с водой 1:3 и используем для рассады.

Яичная скорлупа будет эффективной в борьбе с вредителями – "черной ножкой", улитками. Чтобы приготовить настой, измельчить скорлупу и прикопать между рядами на огороде.



Яичная скорлупа на огороде / Фото "Свой сад"