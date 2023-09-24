Удобрение, скраб и очищающее средство: как использовать кофейную гущу в домашних условиях
Ароматный кофе – любимый напиток большой части людей. Но им можно не только наслаждаться, но использовать в быту.
Когда допили кофе, не спешите выбрасывать его остатки, а именно – гущу в мусорку. Потому что есть много полезных способов, как ее можно использовать. 24 Канал расскажет больше.
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Как использовать кофейную гущу: способы
Кофейная гуща ценна тем, что в ее состав входят полезные вещества. Речь идет о фосфоре, калии и азоте. Так что ею можно подкармливать саженцы.
- Все просто: высыпьте гущу на участок. Земля впитает ее и насытится питательными элементами. Но много ее не давайте, чтобы не "забивала" почву.
Специалисты также советуют совмещать остатки кофе с землей в пропорции 1:1. Используйте его на огороде и в саду. Можно и добавлять гущу в воду для полива. Растения это оценят.
Кофейная гуща для огорода / Фото "Сад-огород"
Для человека кофе пахнет хорошо, а вот для отдельных животных – нет. Так что это хороший способ прогнать с участка разных вредителей, особенно улиток. Просто размешайте гущу с апельсиновой цедрой и посыпьте смесь у растений.
Гуща из кофе убивает дурные запахи. Насыпьте немного средства в сосуд и положите в холодильник или возе мусорника. Вонять больше не будет. Можно поместить немного гущи в мешочек и положить в шкаф. Так она будет освежать запах вещей.
- Средство справится с неприятным запахом рук. Протирайте их кофейной гущей после прикосновения с чесноком, луком или рыбой.
Не торопитесь покупать дорогие моющие средства, если любите пить кофе. Потому что благодаря ее остаткам, можно отмыть почти любую грязь или жир от бытовых вещей. Смешайте гущу с содой и водой и чистьте кастрюли, раковину или сковороду. Эффект вам понравится.
Чистка грязной посуды / Фото "Домашний блог"
- Если вы устали от блох у собак, не огорчайтесь. Достаточно просто втирать остатки кофе в мокрую шерсть животного, после того, как его помыли. Такой запах не нравится паразитам.
Приготовьте чашку кофе и подождите, пока она остынет. А тогда мойте напитком волосы, особенно втирая гущу в кожу головы. Подождите 15-20 минут и смойте. Не подойдет крашеным блондинкам, но будет очень эффективно для тех, кто имеет жирный тип волос.
Скраб для тела и лица / Фото Pinterest
- Из кофейной гущи можно сделать хороший скраб для лица и тела. Чтобы смягчить действие, следует еще добавить оливковое масло, которое увлажнит кожу. Эффект шелковистости гарантирован как на теле, так и на лице.