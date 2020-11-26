Актриса Ирма Витовская сыграла главную роль в итальянско-украинской комедии "Коза Ностра". Съемки за рубежом уже завершились, поэтому звезда кино решила прокомментировать участие в этом проекте.

В фейсбуке Ирма Витовская трогательно попрощалась со своей ролью в фильме "Коза Ностра". Актриса отметила, что на протяжении почти 3 месяцев перевоплощалась в свою героиню Владу Козу, которая стала для нее особенной. Кроме этого, Ирма Витовская в перерывах между съемками узнала Италию и ее колорит, поэтому охотно поделилась с поклонниками впечатлениями.

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"2,5 месяца ты жила во мне... Мы вместе полюбили и познали прекрасную Италию, эти пейзажи, эти городки и города, эти пены и море. Многообразие и ментальность этих земель. Сакральность семьи, романтизм у ее жителей, которые порой, являются наивными и прагматичными одновременно. А еще любовь к своим старым стенам, виллам, паркам, которые достигают римской эпохи, к старым родителям, ко всем детям", – поделилась Ирма Витовская.

В то же время актриса охотно рассказывала иностранцам о красоте и истории Украины. Ирма Витовская заинтересовала многих итальянцев, которые после беседы с ней уже планируют побывать на Родине киногероини Влады.

Я рада была поделиться знаниями об Украине, о наших особенностях, о нашей истории и о том, что долгое время пройдет, пока инфозавесы упадут. Мне многое удалось тебе донести о правде. Удалось заинтересовать, и многие уже собирает вещи, чтобы посетить Украину,

– написала она.

К трогательному сообщению Ирма Витовская добавила селфи, сделанные во время съемок в Италии, чем еще больше привлекла внимание поклонников к будущей комедии "Коза Ностра".



Ирма Витовская в образе героини из фильма "Коза Ностра" / Фото Facebook / @irmcya

Что известно о комедии "Коза Ностра"

Впервые о съемках итальянско-украинской комедии "Коза Ностра" заговорили в сентябре 2020 года. Тогда съемочная группа отсняла кадры в Карпатах, где и начиналась история увлекательного путешествия Влады Козы за границу.

По сюжету, украинка отправилась в Италию, где устроилась домработницей в доме бывшего мафиози Фредо Логана. Мужчина только вышел на свободу после заключения и пытается наладить свою жизнь. Однако как в бизнесе, так и в семье Фредо потерял контроль над другими, а Влада неожиданно становится для криминального авторитета "секретным украинским ингредиентом" успеха.

Еще в названии фильма авторы проекта намекнули, что это будет замечательная криминальная комедия. Здесь использовали игру слов: первое слово названия известного мафиозного клана Cosa Nostra заменили на фамилию главной героини. Поэтому получилось Koza Nostra.

Главные роли в фильме получили актеры:

Ирма Витовская – Влада Коза

Джованни Калканьо – Фредо Лагана

Джудитта Василе – Франческа Лагана

Лоренцо Скальцо-Лука Лагана

Габриэле Чичирелло – Джанни Лагана

Юлия Соболь – Мария Спатолини-Коза

Итальянско-украинская комедия "Коза Ностра", вероятно, выйдет на большой экран в 2021 году. Однако точной даты авторы проекта не называют.