50-летняя украинская певица Ирина Билык – успешная артистка и счастливая мама двоих детей. Младшего сына Табриза звезде родила суррогатная мать. Впервые она призналась, что врачи запретили ей рожать самостоятельно из-за угрозы онкологии.

Певица Ирина Билык никогда не скрывала, что 4-летний сын Табриз появился на свет благодаря суррогатному материнству. Как известно, второго ребенка она хотела родить самостоятельно, однако от мечты пришлось отказаться. В интервью для программы "Зірковий шлях" исполнительница объявила истинную причину, из-за которой врачи запретили ей беременеть.

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Какой диагноз врачи поставили Ирине Билык

Артистка рассказала, что несколько лет назад перенесла сложную операцию, которую не обнародовала ни для СМИ, ни для поклонников. После этого врачи сообщили звезде, что она в шаге от онкологии. Предстоящее появление ребенка и роды, о которых так мечтала Билык, могли поставить под угрозу ее здоровье и жизнь. Поэтому артиска прислушалась к советам медиков и не стала рожать.

Мне сделали операцию и сообщили, что у меня могут быть проблемы, как у Жанны Фриске. Я решила, что еще нужна своему народу и не буду рисковать,

– заявила Ирина Билык.

Она объяснила, что долго скрывала правду от журналистов и фанов, ведь не любит делиться личным и сокровенным: "О болезнях вообще не люблю говорить. Я верю в мистику, в то, что нельзя рассказывать много лишнего".

Напомним, российская певица Жанна Фриске умерла в 2015 году после длительного лечения от рака мозга. От головных болей она страдала после рождения первенца – сына Платона, которому сейчас 7 лет.