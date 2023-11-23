Как редкие, так и популярные: 5 красивых имен для мальчиков – понравятся всем

Как иногда сложно выбрать имя для ребенка. Ведь нужно, чтобы оно было не только благозвучным, но и нравилось всем родственникам и друзьям.

24 Канал подготовил подборку имен для мальчиков, которые точно полюбят все ваши близкие. Некоторые довольно редко можно услышать в Украине, но они не менее красивы.

Красиво Весьма редко звучат в Украине: имена для мальчиков на букву "А"

Имена для мальчиков

Имя Максим – одно из самых популярных в Украине. Оно имеет римское происхождение и означает "величайший". Возможно, именно из-за значения этого имени родители часто называют им своих сыновей.

Имя Ярослав имеет две версии своего происхождения. Первая говорит, что оно пришло к славянам с нормандского языка. Однако более популярно второе мнение – что имя имеет языческие корни. "Яр" в переводе со славянского означает "горячий", "огненный", "крупный", "мощный".

Имя Макар пришло к нам из Греции. Происходит от древнегреческого имени Макариос, что означает "блаженный", "счастливый". Имя считается довольно редким в Украине, однако оно очень хорошо звучит.

Подборка имен для мальчиков / Фото Canva

Имя Тимофей также имеет греческое происхождение. С древнегреческого языка переводится как "уважающий Бога", "богобоязненный". В последние годы это имя набирает популярность среди родителей.

Имя Любомир – славянского происхождения. Оно образовано от сочетания двух частей "люб", что означает "любимый", "милый", и "мир". Переводится как "мылий миру".

Раньше мы писали об именах для девушек, которые точно всем понравятся. Список идеально подойдет для тех, кто в ожидании дочери.