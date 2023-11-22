Сегодня 24 Канал подготовил список имен на букву "А" для мальчиков, которые будут точно выделяться и очень хорошо звучат.

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Имена для мальчиков на букву "А"

Имя Антон имеет римское происхождение. Оно означает "вступающий в бой". Есть еще и другие значения этого имени – "цветок", "цвет" – на греческом эти слова будут "anthos".

Имя Архип пришло к нам из Древней Греции. Происходит от древнегреческого имени Архиппос. Слово "архи" переводится как "высший", "большой", "важнейший". А слово "иппо" – "лошадь" или "колесница". Поэтому и значение имени Архип соответствующее - "главный над конями", "старший всадник", "управляющий колесницей" или "повелитель лошадей".

Выбор имени для сына / Фото Pexels

Раньше имя Августин было популярно в Риме. Оно произошло от титула, принадлежавшего тогда императорам, – augustus. С латинского языка переводится как "величественный", "достойный", "благородный".

Имя Аврелий также имеет римское происхождение. Оно связано с родовым именем Aurelius, означающим "золотой". Говорят, что эти мальчики очень азартны и спонтанны.

Имя Аркадий происходит от древнегреческого имени Аркадиос и означает "житель Аркадии", "аркадец". Аркадия – одна из исторических областей Греции. В основе этого имени лежит слово "аркадос", означающее "пастух".