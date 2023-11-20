24 Канал подготовил подборку имен, которыми чаще всего называли детей в Украине. Это еще один полезный список, который поможет вам красиво назвать будущих сыновей и дочерей.

Кстати говоря Как назвать девочку в 2024 году: забытые имена, снова в тренде

Самые популярные имена для мальчиков в 2023 году

Имя Андрей происходит от греческого слова "Андрос" и означает "мужественный" или "отважный". Так часто называют детей в славянских странах. Оно полюбилось в народе, поэтому не утратило популярности и в 2023 году.

Имя Владимир означает "великая сила" или "великая власть". Когда-то его носил князь Владимир Великий, крестивший Русь и впоследствии провозглашенный святым. Интересно, что первоначально это имя было языческим.

Имя Николай происходит от древнегреческого имени Николаос, переводимого как "победитель народов". Ранее его носил один из самых почитаемых украинских святых – Николай Чудотворец. Он считается покровителем путешественников и мореплавателей.

Самые популярные имена в 2023 году / Фото Unsplash

Самые популярные имена для девочек в 2023 году

В переводе с древнегреческого имени Анастасия означает "возвращение к жизни", "воскресение", "воскресла", "возрожденная", "бессмертная". Оно распространено практически по всей территории Украины.

Мирослава – древнее женское имя славянского происхождения, образованное сочетанием слов "мир" и "слава". Одни исследователи считают, что оно означает "прославляющую мир", другие - "прославленная миром".

Существует несколько версий происхождения имени Дарья. Наиболее популярно мнение, что оно имеет старославянские корни. Образуется имя от слова "дар" и переводится как "дарованное" или "подаренное".