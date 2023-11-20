24 Канал підготував підбірку імен, якими найчастіше називали дітей в Україні. Це ще один корисний список, який допоможе вам красиво назвати майбутніх синів та дочок.

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Найпопулярніші імена для хлопчиків у 2023 році

Ім'я Андрій походить від грецького слова "Андрос" і означає "мужній" або "відважний". Так досить часто називають дітей у слов'янських країнах. Воно полюбилося у народі, тому не втратило популярності й у 2023 році.

Ім'я Володимир означає "велика сила" або "велика влада". Колись його носив князь Володимир Великий, що хрестив Русь і згодом був проголошений святим. Цікаво, що первісно це ім'я було язичницьким.

Ім'я Микола походить від давньогрецького імені Ніколаос, що перекладається як "переможець народів". Раніше його носив один із найбільш шанованих українських святих – Микола Чудотворець. Він вважається покровителем мандрівників та мореплавців.

Найпопулярніші імена у 2023 році / Фото Unsplash

Найпопулярніші імена для дівчаток у 2023 році

У перекладі з давньогрецької ім'я Анастасія означає "повернення до життя", "воскресіння", "воскресла", "відроджена", "безсмертна". Воно поширене практично на всій території України.

Мирослава – стародавнє жіноче ім'я слов'янського походження, утворене поєднанням слів "світ" і "слава". Одні дослідники вважають, що воно означає "та, що прославляє світ", інші – "прославлена світом".

Існує декілька версій походження імені Дарина. Найбільш популярна думка, що воно має старослов'янські корені. Утворюється ім'я від слова "дар" і перекладається як "дарована" або "подарована".