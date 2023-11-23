24 Канал підготував добірку імен для хлопчиків, які точно полюблять усі ваші близькі. Деякі досить рідко можна почути в Україні, але вони не менш красиві.

Красиво Досить рідко звучать в Україні: імена для хлопчиків на букву "А"

Імена для хлопчиків

Ім'я Максим – одне із найпопулярніших в Україні. Воно має римське походження та означає "найвеличніший". Можливо, саме через значення цього імені батьки часто називають ним своїх синів.

Ім'я Ярослав має дві версії свого походження. Перша каже, що воно прийшло до слов'ян з нормандської мови. Проте більш популярна друга думка – що ім'я має язичницькі корені. "Яр" у перекладі зі слов'янської означає "гарячий", "вогненний", "буйний", "могутній".

Ім'я Макар прийшло до нас із Греції. Походить від давньогрецького імені Макаріос, що означає "блаженний", "щасливий". Ім'я вважається досить рідкісним в Україні, проте воно дуже гарно звучить.

Підбірка імен для хлопців / Фото Canva

Ім'я Тимофій також має грецьке походження. З давньогрецької мови перекладається як "той, хто шанує Бога", "богобоязливий". Останніми роками це ім'я набирає популярності серед батьків.

Ім'я Любомир – слов'янського походження. Воно утворене від поєднання двох частин "люб", що означає "улюблений", "любий", та "світ". Перекладається як "любий світу".

Раніше ми писали про імена для дівчат, які точно всім сподобаються. Список ідеально підійде для тих, хто в очікуванні дочки.