Для самых близких людей: прекрасные поздравления с Днем ангела Оксаны в прозе и стихах

Оксаны, поздравляем вас с именинами. Пусть этот прекрасный зимний день наполнится искренними улыбками, крепкими объятиями и веселым смехом. Желаем, чтобы никакие проблемы не испортили праздник.

Ко Дню ангела Оксаны 24 Канал собрал поздравления в прозе, стихах на картинках. Не забудьте сегодня отправить тёплые слова своим прекрасным именинницам.

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День ангела Оксаны: поздравления в стихах

З Днем ангела, Оксано, вітаю,

Здоров'я міцного бажаю,

Хай здійсняться мрії,

Усі сподівання і надії.

Місяць і зіроньки ясні,

Хай світять тобі уночі.

А в день хай сонечко сяє,

І своїм теплом зігріває.

Хай ангел тебе оберігає,

І завжди на допомогу поспішає.

***

Сьогодні – Оксани,

Бажаю людської пошани.

Здоров'я міцного,

Кохання палкого.

Щоб доля твоя,

Мов казка була.

Щоб серце співало,

Всяке лихо минало.

Щоб ангел охороняв,

Твою душу і тіло.

А Господь, щоб тобі посилав,

Усе те, чого ти просила.

День ангела Оксаны 2024 / Фото v24.com.ua

***

Хай нашу Оксану ангел вберігає,

І в усьому завжди їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе, що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі, щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

***

Сьогодні, Оксано,

Іменини твої.

Бажаю тобі забави,

Веселись від душі.

Бокал вина я підіймаю,

За твоє щастя випиваю.

Здоров’я міцного,

Хай Господь пошле.

Сонця ясного,

Щоб зігрівало тебе.

***

Бажаю, Оксано, тобі багато ідей,

Завжди цікавих та нових витівок.

Щоб у житті все завжди давалося,

Через дрібниці не хвилювалася.

Мрій, кохай і будь коханою,

Будь сильною, іноді вразливою,

Будь стійкою, непохитною,

А на роботі будь незамінною.

День ангела Оксаны 2024 / Фото "Открытки"

День ангела Оксаны: поздравление в прозе

Оксана, поздравляю с Днем ангела! Пусть каждый миг приносит сотни шансов сделать жизнь еще ярче и счастливее. Пусть любая минута дарит только нрав и море позитива. И ангел-хранитель бережет тебя от всех невзгод.

***

Оксана, поздравляю с именинами. Пусть повсюду за тобой следуют надежда, радость и любовь. Желаю здоровья, улыбок, мира, изобилия, вдохновения и много сил. Обнимаю!

***

Искренне желаю, чтобы на твоем милом личике, Оксаночка, всегда сияла улыбка. Пусть твоя красота с каждым днем расцветает все ярче, а жизнь становится все счастливее. Ты прекрасная девушка, отличная подруга и просто хороший человек. Всех благ тебе, моя дорогая!

День ангела Оксаны 2024 / Фото "Побажайко"

День ангела Оксаны 2024 / Фото "Открытки"

***

Дорогая Оксана, поздравляю с Днем ангела! Желаю тебе ярких красок в жизни, очаровательной и искренней любви, доброй сказки и светлой надежды, несомненного счастья и везения. Пусть ангел-хранитель всегда будет рядом и уберегает от всех невзгод.

***

Оксанка, с праздником тебя! Оставайся такой же красивой, умной, доброй и искренней. Купайся во внимании, получай желаемое и радуйся всем возможностям, которые дарит судьба. Береги себя, лови удачу за хвост и наслаждайся жизнью!