День ангела Марии 2023: подборка искренних поздравлений в стихах и прозе

Поздравляем с Днем ангела Марии. Желаем никогда не терять веру в себя и уверенно преодолевать все трудности на жизненном пути. Пусть ангел-хранитель всегда вас оберегает и дарит свою опеку.

По случаю именин 24 Канал подготовил подборку поздравлений в прозе, стихах и картинках. Марии, всего вам наилучшего и воплощения самых заветных мечтаний!

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День ангела Марии: поздравления в стихах

Вітаю з іменинами Марії,

Бажаю хай здійсняться заповітні мрії,

Чого не вистачає – хай прибуде,

Нехай в житті усе, що треба, буде!

У домі хай поселиться достаток,

Хай в вазу ставить "хтось" завжди букет ромашок,

Хай буде добра доля та кохання,

Щаслива усмішка і ввечері, і зрання!

***

Бажаю людської пошани.

Здоров’я міцного,

Кохання палкого.

Щоб доля твоя, мов казка була.

Щоб серце співало,

Всяке лихо минало.

Щоб ангел охороняв,

Твою душу і тіло.

А Господь, щоб тобі посилав,

Усе те, чого ти просила.

День ангела Марии / Фото "Страна У"

***

Всю доброту, яка існує у світі,

Всю радість, що живе серед людей,

Найкращі, всі, що до вподоби, квіти

Дарую вам, імениннице, у цей прекрасний день!

Хай Матір Божа вас охороняє,

В душі панує світла доброта,

Ісус Христос здоров'я посилає

На многії й благії літа!

***

Хай Марію нашу ангел вберігає,

І в усьому завжди їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе, що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі, щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

День ангела Марии / Фото "ТСН"

День ангела Марии: поздравления в прозе

Дорогая Машенька, от всего сердца тебя поздравляю! Хочу пожелать веселых сюрпризов и приятных неожиданностей в жизни, замечательного настроения и отличного самочувствия, уверенности в себе и цветущей красоты, вечной любви и искреннего счастья!

***

Поздравляю тебя, Мария! Желаю никогда не отчаиваться и не унывать. Желаю всегда быть мудрой, доброй, искренней, красивой. Пусть внутри тебя бушует океан прекрасных идей и светлых мыслей. Пусть вокруг тебя будут хорошие люди и большие возможности. Слушай свое сердце, верь в свою мечту, даруй улыбку близким и наполняй жизнь любовью!

День ангела Марии / Фото "Открытки"

День ангела Марии / Фото "Открытки"

***

Дорогая Мария! Сегодня – твой день, когда весь мир с радостью поздравляет тебя! Пусть каждый миг будет наполнен улыбками и приятными сюрпризами. Пусть сбываются все твои мечты, а счастье и удача будут твоими верными спутниками. Ты именно тот человек, который всегда приносит свет и тепло в жизнь других. Пусть этот свет возвращается к тебе вдвое ярче! С Днем ангела!

***

Радости и света, любви и тепла желаем тебе, Машенька, в день именин! Иди по жизни с юным сердцем, никогда не изнывай, открывай новые горизонты! Пусть рядом будут те, кого ты любишь!