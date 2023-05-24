8 женских и мужских имен, означающих свет
Для того чтобы имя ребенку было легче выбирать, следует рассмотреть значение и происхождение тех, которые вам нравятся. Мы выбрали для вас список имен, означающих свет.
В выборе имя ребенку важно доверять своей интуиции и личным убеждениям. Многие родители выбирают то имя, которые символизируют что-то хорошее и приятное. 24 Канал собрал подборку имен, означающих свет.
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Имена, означающие свет
Имя Зохар имеет древнееврейское происхождение, означающее "свет" или "блеск света". Оно отражает идею сияния, блеска или света, что может символизировать интеллект, мудрость или духовное просветление. Также Зохар также может указывать на "божественное сияние" или "светлую энергию". То есть, на лицо, излучающее положительную энергию или имеющее светлую душу.
Абнер – также имя древнееврейского происхождения и имеет свои корни в еврейской традиции. "Отец света" или "отец сияния" – это одно из основных значений имени Абнер. Оно состоит из двух слов: "av", что означает "отец", и "ner", что означает "свет" или "сияние". Такое значение может указывать на родительскую защитную роль или присутствие яркого света в жизни.
Имя Элиор – древнееврейского происхождения и имеет несколько значений. Если разобрать его на 2 части, то "El" означает "Бог", а "or" переводится как "свет". Вместе это можно интерпретировать как "Бог – мой свет" или "Божественный свет". Иногда Элиор также переводят как "светлое дерево" или "дерево света". Оно может отображать символическое сочетание света и природы.
Имя Люсинда имеет латинское происхождение, что означает "свет". Это женский вариант имени Луций, которое происходит от латинского слова "lux" и означает "свет". Поэтому Люсинду толкуют как "светлая" или "приносящая светло".
Имя Аура имеет два происхождения. С греческого его истолковывают как бриз, ветер, воздух, блеск, сияние или свет. Тогда по латинскому происхождению имя происходит от слова Aurum, означающего золото.
Роксана происходит из древнегреческой мифологии и имеет разные значения. В частности, в греческой мифологии Роксана была супругой царя Александра Македонского. В переводе с греческого означает "роскошная" или "светлая". Оно отражает красоту, изысканность и обаяние. Согласно персидскому происхождению, имя может происходить от слова Roshan, что означает "светлый" или "блестящий".
Имя Анора имеет несколько значений. Например, в кельтском языке Анора может толковаться как "светлый" или "блестящий". Это указывает на яркую личность или естественную привлекательность. В других источниках Анора связана с латинским словом anora, что означает "начало" или "начальный пункт".