Подробнее о происхождении и значении имен, которые притягивают успех – рассказал сайт Как зовут.

Смотрите также 5 украинских фамилий, которые происходят от давно забытых профессий: проверьте свое в списке

Какие имена притягивают успех?

Артем

Это имя имеет древнегреческое происхождение и в переводе означает "невредимый". Его владельцы обычно имеют очень сильный характер и всегда стремятся добиваться справедливости. Артемы становятся успешными благодаря своей способности трезво оценивать ситуацию и не поддаваться эмоциям.

София

Имя София пришло к нам из Древней Греции и переводится как "мудрость". Оно наделяет своих обладательниц особым пониманием жизненных процессов и незаурядным интеллектом. Софии обычно очень спокойные и уравновешенные, они не тратят энергию на пустые споры, вместо этого фокусируются на главном. Их успех часто строится на авторитете и уважении окружения, которое видит в таких женщинах надежных советчиков.

Дмитрий

Дмитрий – имя греческого происхождения, что означает "посвященный Деметре". Такие мужчины часто бывают упрямыми, но именно эта черта помогает им пробивать стены на пути к цели. Они обладают аналитическим складом ума и обычно быстро становятся профессионалами своего дела.

Елена

Имя Елена происходит от древнегреческого слова, что означает "солнечный свет". Его представительницы часто имеют очень развитую интуицию и артистизм, что помогает им реализоваться в сферах, где важны коммуникация и личный бренд. Их успех часто выглядит легким, но за ним стоит большая дипломатическая работа и умение мягко, но уверенно управлять обстоятельствами.

Андрей

Это имя происходит из древнегреческого языка и трактуется как "мужественный". Андреи часто наделены большим запасом оптимизма и изобретательности. Их характер сочетает в себе авантюризм и способность к глубокому анализу, что делает их успешными лидерами мнений. Андреи не боятся рисковать, и именно эта смелость часто приносит им неожиданные победы.

Имена, которые приносят успех / Фото Magnific

Какие имена имеют люди с сильной интуицией?

Ольга – имя, которое имеет скандинавские корни и трактуется как "святая". Такие женщины часто чувствуют опасность еще задолго до появления первых реальных признаков происшествия. Интуиция представительниц этого имени работает как надежный компас, что помогает им выбирать правильный путь даже в самых сложных жизненных обстоятельствах.

Даниил – имя, которое происходит из древнееврейского языка и означает "Бог – мой судья", пишет сайт Имя Онлайн. Его владельцы часто видят вещие сны или просто заранее знают ответы на вопросы, которые окружающие еще даже не успели сформулировать. Интуиция таких мужчин всегда направлена на поиск истины.