Они вам понравятся: 7 старых украинских имен для мальчиков
14 декабря 2023, 10:03Читати новину українською
Все украинское наконец-то вызывает восхищение и уважение. Это касается разных аспектов жизни, в том числе и имен для детей.
В общем, украинские имена возникли еще во времена первого нашего государства – Киевской Руси. У них особое звучание и мощная энергетика, ведь их выбирали еще наши предки-славяне. Подборку древних украинских имен для мальчиков – собрал 24 Канал.
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Древние украинские имена для мальчиков: список
- Аскольд – известное мужское имя в древности в Украине. Оно у всех ассоциируется с выдающимся князем Аскольдом, который основал Киевское княжество. Имя имеет значение "обладает копьем".
- Всеволод обладает мощной энергетикой и защищает его владельца от всех проблем. Оно возникло от предков-славян и означает "владеющий всеми" или "властитель всех". Так назывался один из князей в героической поэме "Слово о походе Игореве".
- Светозар – очень хорошо звучит и ассоциируется с чем-то очень хорошим и благородным. Именно такое оно и имеет значение – "светлый, как звезда".
- Цвет – красивое имя человека, которое появилось от слова "цвет", "цвести". В древности такое имя давали мальчикам, родившимся в апреле.
- Радим имеет давнюю историю. Имя происходит от председателя польского племени – прародителя радимичей. Рад был брат Вятка – родоначальника вятичей. Имя толкуется как "радость мира" или "способствовать миру".
- Мирослав будет всегда уместным и актуальным именем, возникшим от 2 слов: "мир" и "слава". Имеет значение "любящий мир".
- Любомир также очень хорошо и органически звучит. Имя нравится многим за его значение – "любящий мир".
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