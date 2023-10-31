10 необычных имен для девочек, которые могут поразить

Специалисты советуют выбирать такое имя, которое будет звучать гармонично в разных формах. Поэтому здесь важно соблюдать меру в оригинальности.

Уменьшенно-ласкательные формы имени также должны звучать красиво. Чтобы ребёнку не создавать проблем в социальной жизни. Также следует выбирать такое имя, чтобы органически подходило человеку как в детстве, так и взрослой жизни. Есть несколько необычных, но красивых имен для девочек.

Красота Как назвать девочку в ноябре, чтобы было просто и красиво

Непривычные имена для девочек

Златозар – хорошее имя, которое имеет 2 версии происхождения. По первой, происходит от евреев и образовалось в эпоху раннего Средневековья. Возникло у евреев-ашкеназов – потомков выходцев из средневековой Германии. Переводилось как "золото".

– хорошее имя, которое имеет 2 версии происхождения. По первой, происходит от евреев и образовалось в эпоху раннего Средневековья. Возникло у евреев-ашкеназов – потомков выходцев из средневековой Германии. Переводилось как "золото". А по второму варианту Злата происходит от древних греков, от слова "хриса" и означает "золотко".

Ладислава – женская версия славянского мужского имени Владислав. Имеет значение "владеющий славой", "прославленный". Наиболее распространенной формой является Владислав.

– женская версия славянского мужского имени Владислав. Имеет значение "владеющий славой", "прославленный". Наиболее распространенной формой является Владислав. Искра – редкое женское имя, появившееся от предков-славян. Трактуют как "яркая", "искренняя".

– редкое женское имя, появившееся от предков-славян. Трактуют как "яркая", "искренняя". Дорофея – православная форма греческого женского имени Доротея. Означает "дарованная Богом".

– православная форма греческого женского имени Доротея. Означает "дарованная Богом". Лето – довольно нестандартное имя, которое редко услышишь. Появилось от латинского слова "laetus". Переводится как "довольный", "веселый", "счастливый".

– довольно нестандартное имя, которое редко услышишь. Появилось от латинского слова "laetus". Переводится как "довольный", "веселый", "счастливый". Васса , вероятно, происходит от греческого имени Βασίλισσα со значением "царица". Означает "лесистое ущелье".

, вероятно, происходит от греческого имени Βασίλισσα со значением "царица". Означает "лесистое ущелье". Шарлотта является женским вариантом мужского имени Шарля. Возникло от древнегерманского имени Карл. Имеет перевод "человек", "свободный человек".

является женским вариантом мужского имени Шарля. Возникло от древнегерманского имени Карл. Имеет перевод "человек", "свободный человек". Жаклин , вероятно, древнееврейского происхождения. Переводят как "идущая следом".

, вероятно, древнееврейского происхождения. Переводят как "идущая следом". Лира имеет греческие корни с переводом "черепаха". Сначала в Древней Греции так называли музыкальный инструмент, который делали из панциря черепахи. А уже впоследствии возникло женское имя Лира со значением "мелодичная".

имеет греческие корни с переводом "черепаха". Сначала в Древней Греции так называли музыкальный инструмент, который делали из панциря черепахи. А уже впоследствии возникло женское имя Лира со значением "мелодичная". Шерил считается английским именем. Его трактуют как "дорогая", "милая", "любая".

Для мальчиков тоже существуют очень красивые и необычные имена. Мы недавно делали такую подборку.