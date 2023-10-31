10 необычных имен для девочек, которые могут поразить
31 октября 2023, 13:15Читати новину українською
Специалисты советуют выбирать такое имя, которое будет звучать гармонично в разных формах. Поэтому здесь важно соблюдать меру в оригинальности.
Уменьшенно-ласкательные формы имени также должны звучать красиво. Чтобы ребёнку не создавать проблем в социальной жизни. Также следует выбирать такое имя, чтобы органически подходило человеку как в детстве, так и взрослой жизни. Есть несколько необычных, но красивых имен для девочек.
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Непривычные имена для девочек
- Златозар – хорошее имя, которое имеет 2 версии происхождения. По первой, происходит от евреев и образовалось в эпоху раннего Средневековья. Возникло у евреев-ашкеназов – потомков выходцев из средневековой Германии. Переводилось как "золото".
- А по второму варианту Злата происходит от древних греков, от слова "хриса" и означает "золотко".
- Ладислава – женская версия славянского мужского имени Владислав. Имеет значение "владеющий славой", "прославленный". Наиболее распространенной формой является Владислав.
- Искра – редкое женское имя, появившееся от предков-славян. Трактуют как "яркая", "искренняя".
- Дорофея – православная форма греческого женского имени Доротея. Означает "дарованная Богом".
- Лето – довольно нестандартное имя, которое редко услышишь. Появилось от латинского слова "laetus". Переводится как "довольный", "веселый", "счастливый".
- Васса, вероятно, происходит от греческого имени Βασίλισσα со значением "царица". Означает "лесистое ущелье".
- Шарлотта является женским вариантом мужского имени Шарля. Возникло от древнегерманского имени Карл. Имеет перевод "человек", "свободный человек".
- Жаклин, вероятно, древнееврейского происхождения. Переводят как "идущая следом".
- Лира имеет греческие корни с переводом "черепаха". Сначала в Древней Греции так называли музыкальный инструмент, который делали из панциря черепахи. А уже впоследствии возникло женское имя Лира со значением "мелодичная".
- Шерил считается английским именем. Его трактуют как "дорогая", "милая", "любая".
Для мальчиков тоже существуют очень красивые и необычные имена. Мы недавно делали такую подборку.