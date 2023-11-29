К выбору имени для девочки нужно подходить с особым вниманием. Это поможет направить любознательность и активность ребенка в правильное направление. Подборку лучших имен для девочек – собрал 24 Канал.

Вау Древние имена, имеющие особые значения и хорошо звучащие: как назвать дочь в 2024 году

Красивые имена для девочек: список

Елена – женское имя, которое происходит от имени греческого бога солнца Гелиоса. В украинском языке оно имеет значение "солнечный свет" или "солнечный луч". С Гелиосом связывали такое имя, как Селена.

Дарья – достаточно употребляемое имя, которое имеет несколько вариантов возникновения. Многие считают, что оно появилось именно от славян. Дарья сформировалось от слова "дар", что означает "дарован".

Некоторые говорят, что имя имеет древнеперсидские корни. Считается, что оно происходит от имени Дараявауш (Дарий), в котором "дар" трактуется как "владеет", а "вауш" – "добрый".

Зарина – красивое имя, которое имеет давнюю историю. Самая распространенная версия состоит в том, что имя возникло, прежде всего, в персидском языке. Переводится как "зар" со значением "золото". Поэтому большинство трактует его как "золото".

Ульяна, вероятно, появилось в латинском языке. Его переводят как "принадлежит Юлию". Другие говорят, что оно связано с женским именем Юлия, что означает "из рода Юлия". Также Ульяна на латыни имеет общий корень со словом "кудрявый".

Елизавета – популярное и красивое имя для девочек. Оно возникло у древних евреев и имеет значение "обещание Богу" и "почитает Бога". На иврите, то есть в оригинале, звучит как "Елишева".