К выбору имени для девочки нужно подходить с особым вниманием. Это поможет направить любознательность и активность ребенка в правильное направление. Подборку лучших имен для девочек – собрал 24 Канал.
Вау Древние имена, имеющие особые значения и хорошо звучащие: как назвать дочь в 2024 году
Красивые имена для девочек: список
Елена – женское имя, которое происходит от имени греческого бога солнца Гелиоса. В украинском языке оно имеет значение "солнечный свет" или "солнечный луч". С Гелиосом связывали такое имя, как Селена.
Дарья – достаточно употребляемое имя, которое имеет несколько вариантов возникновения. Многие считают, что оно появилось именно от славян. Дарья сформировалось от слова "дар", что означает "дарован".
- Некоторые говорят, что имя имеет древнеперсидские корни. Считается, что оно происходит от имени Дараявауш (Дарий), в котором "дар" трактуется как "владеет", а "вауш" – "добрый".
Зарина – красивое имя, которое имеет давнюю историю. Самая распространенная версия состоит в том, что имя возникло, прежде всего, в персидском языке. Переводится как "зар" со значением "золото". Поэтому большинство трактует его как "золото".
Ульяна, вероятно, появилось в латинском языке. Его переводят как "принадлежит Юлию". Другие говорят, что оно связано с женским именем Юлия, что означает "из рода Юлия". Также Ульяна на латыни имеет общий корень со словом "кудрявый".
Елизавета – популярное и красивое имя для девочек. Оно возникло у древних евреев и имеет значение "обещание Богу" и "почитает Бога". На иврите, то есть в оригинале, звучит как "Елишева".