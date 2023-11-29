До вибору імені для дівчинки треба підходити з особливою уважністю. Це допоможе скерувати допитливість та активність дитини у правильний напрямок. Добірку найкращих імен для дівчаток – зібрав 24 Канал.

Вау Давні імена, які мають особливі значення та гарно звучать: як назвати дочку у 2024 році

Красиві імена для дівчаток: перелік

Олена – жіноче ім'я, що утворилося від ймення грецького бога сонця Геліоса. В українській мові воно має значення "сонячне світло" або "сонячний промінь". З Геліосом пов'язували таке ім'я, як Селена.

Дарина – досить вживане ім'я, що має кілька варіантів виникнення. Багато хто вважає, що воно з'явилося саме від слов'ян. Дарина сформувалося від слова "дар", що означає "дарована".

Деякі кажуть, що ім'я має давньоперсидське коріння. Вважається, що воно походить від імені Дараявауш (Дарій), у якому "дару" трактується як "володіє", а "вауш" – "добрий".

Заріна – красиве ім'я, що має давню історію. Найпоширеніша версія полягає у тому, що ім'я виникло насамперед у перській мові. Перекладається як "зар" зі значенням "золото". Тому більшість трактує його як "золота".

Уляна, ймовірно з'явилося у латинській мові. Його перекладають як "належить Юлію". Інші кажуть, що воно пов'язане з жіночим йменням Юлія, що означає "з роду Юлія". Також Уляна на латині має спільний корінь зі словом "кучерява".

Єлизавета – популярне й гарне ім'я для дівчат. Воно виникло у давніх євреїв та має значення "обіцянка Богу" та "шанує Бога". На івриті, тобто в оригіналі, звучить як "Елішева".