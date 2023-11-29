До вибору імені для дівчинки треба підходити з особливою уважністю. Це допоможе скерувати допитливість та активність дитини у правильний напрямок. Добірку найкращих імен для дівчаток – зібрав 24 Канал.
Вау Давні імена, які мають особливі значення та гарно звучать: як назвати дочку у 2024 році
Красиві імена для дівчаток: перелік
Олена – жіноче ім'я, що утворилося від ймення грецького бога сонця Геліоса. В українській мові воно має значення "сонячне світло" або "сонячний промінь". З Геліосом пов'язували таке ім'я, як Селена.
Дарина – досить вживане ім'я, що має кілька варіантів виникнення. Багато хто вважає, що воно з'явилося саме від слов'ян. Дарина сформувалося від слова "дар", що означає "дарована".
- Деякі кажуть, що ім'я має давньоперсидське коріння. Вважається, що воно походить від імені Дараявауш (Дарій), у якому "дару" трактується як "володіє", а "вауш" – "добрий".
Заріна – красиве ім'я, що має давню історію. Найпоширеніша версія полягає у тому, що ім'я виникло насамперед у перській мові. Перекладається як "зар" зі значенням "золото". Тому більшість трактує його як "золота".
Уляна, ймовірно з'явилося у латинській мові. Його перекладають як "належить Юлію". Інші кажуть, що воно пов'язане з жіночим йменням Юлія, що означає "з роду Юлія". Також Уляна на латині має спільний корінь зі словом "кучерява".
Єлизавета – популярне й гарне ім'я для дівчат. Воно виникло у давніх євреїв та має значення "обіцянка Богу" та "шанує Бога". На івриті, тобто в оригіналі, звучить як "Елішева".