Сериал "Игра престолов", последние эпизоды которого презентовали в 2019 году, до сих пор не исчезает из западных таблоидов. На днях режиссер проекта рассказал, что один из монологов Дейнерис Таргариен был просто удачной импровизацией актрисы Эмилии Кларк.

Об этом рассказал один из режиссеров саги Джереми Подесва в комментарии изданию Entertainment Weekly. По его словам, в 5 сезоне "Игры престолов" зрители и не могли догадываться, что одна из сцен не была прописала сценаристами, а стала импровизацией Эмилии Кларк. Актриса настолько вжилась в роль Дейнерис Таргариен, что сама придумала свой монолог.

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Речь идет об эпизоде, когда Мать Драконов приказала казнить одного из трех дворян. В оригинальном сценарии монолог Эмилии должен был быть на английском, однако в день съемок авторы саги подумали, что мощнее эти слова будут звучать на валирийском – вымышленном языке ленты.

Обычно такие монологи готовили лингвисты, которые учитывали многие нюансы, чтобы в кадре все выглядело правдоподобно. Однако времени на это не хватало, а актриса Эмилия Кларк всего за 10 минут вернулась на съемочную площадку с импровизацией.

Она за 10 минут собрала все фразы, которые Дейнерис ранее говорила на валирийском языке. Все, что имело смысл для конкретной сцены. А потом вернулась на площадку и записала весь монолог. На тот момент она достаточно хорошо знала язык, поэтому в кадре все выглядело невероятно,

– рассказал Джереми Подесва.

Интересно, что актеры "Игры престолов" тратили несколько дней, чтобы выучить диалоги на несуществующем валирийском языке. Поэтому появление Эмилии Кларк с собственной разработкой поразило всю съемочную группу. Отметим, что в сериале эта безжалостная сцена казни выглядела очень правдоподобно.

Импровизация Эмилии Кларк: смотрите видео из "Игры престолов" 18+