Изысканные и уместные: какие прически идеально подойдут на Новый год

Новогодние праздники уже близко, поэтому пора подумать над своим праздничным образом, в частности, прической. Смотрите в материале прически, которые можно легко сделать своими руками, и прекрасно подходят для новогодней атмосферы.

Сделать оригинальную и красивую прическу на новогодние праздники можно и собственноручно, приложив минимум усилий и выглядя все сто. 24 канал.

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В этом году новогодние тренды покорили 3 прически – их вариации подойдут для любых волос.

Лента в волосах

Новогоднюю атмосферу можно подчеркнуть нежной и женственной прической, которую не долго делать, а результат невероятный. Собранные назад пряди волос достаточно перевязать лентой и завязать в бант – и вот вы снова маленькая девочка, которая искренне радуется подаркам.

Идеи для новогодних причесок / Фото Pinterest

Идеи для новогодних причесок / Фото Pinterest

Идеи для новогодних причесок / Фото Pinterest

Идеи для новогодних причесок / Фото Pinterest

Пучки

Полностью собранные волосы выглядят торжественно и изысканно – эта универсальная прическа подойдет как для повседневной жизни, так и на случай больших праздников.

Идеи для новогодних причесок / Фото Pinterest

Пучки можно делать как тщательно собранными, без всякого валущего волоска, так и несколько взбудораженными – такой романтический образ будет очень подходящий новогодней атмосфере.

Идеи для новогодних причесок / Фото Pinterest

Идеи для новогодних причесок / Фото Pinterest

Идеи для новогодних причесок / Фото Pinterest

Не бойтесь экспериментировать с пучками и их количеством – не переживайте, если прическа не получается идеальной – ваши волосы уникальны, как и прическа.

Идеи для новогодних причесок / Фото Pinterest

Классические кудри

Бесспорная новогодняя классика – завитые локоны, которые всегда смотрятся на все сто и не оставят никого равнодушным. В этом году в моде массивные волнистые локоны – тренд навеян пышными прядями 90-х, которые пленили модниц в этом году.

Идеи для новогодних причесок / Фото Pinterest

Идеи для новогодних причесок / Фото Pinterest

Подчеркнуть изысканность и сдержанность помогут массивные шпильки или заколки, с помощью которых можно сделать волосы у корней гладкими и фиксированными, а волосы за шпильками – подвижными и объемными.

Идеи для новогодних причесок / Фото Pinterest

Идеи для новогодних причесок / Фото Pinterest

Идеи для новогодних причесок / Фото Pinterest