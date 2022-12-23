Новогодний маникюр – 2023: актуальные идеи для длинных и коротких ногтей

На новогодние праздники хочется выглядеть идеально до кончиков пальцев, поэтому украинские красавицы задумываются над оригинальными и трендовыми вариациями маникюра на свет. Смотрите подборку интересных идей для новогоднего маникюра – 2023

24 канал собрал наиболее актуальные и изысканные идеи для маникюра на Новый год, которые будут радовать вас и удивлять окружающих.

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Нюд – всегда уместен

Если вы не привыкли проводить праздники помпезно, ярко и с блеском, для образа и общей атмосферы идеально подойдет маникюр телесных оттенков. Он не будет отвлекать и прекрасно подчеркнет вашу сдержанную ухоженность рук.

Идеи для маникюра на Новый год – 2023 / Фото Pinterest

Идеи для маникюра на Новый год – 2023 / Фото Pinterest

Кроме того, маникюр подойдет буквально под любой аутфит – так что вам, если вы предшествовали одевать один наряд и выбрали другое, не придется в последний момент переделывать маникюр.

Идеи для маникюра на Новый год – 2023 / Фото Pinterest

Классический красный

Красный цвет ногтей всегда выглядит прекрасно и уместно – этот универсальный оттенок может быть актуален не только на праздничных встречах, но и удачно смотреться в повседневности.

Идеи для маникюра на Новый год – 2023 / Фото Pinterest

Идеи для маникюра на Новый год – 2023 / Фото Pinterest

Чтобы разбавить однотонность ногтей, можно добавить блеск или минималистический дизайн – не бойтесь экспериментировать и создайте свой идеальный новогодний маникюр.

Идеи для маникюра на Новый год – 2023 / Фото Pinterest

Идеи для маникюра на Новый год – 2023 / Фото Pinterest

Блестки – в тренде

Глазированные и блестящие ногти, переливающиеся при свете гирлянд – мастхев для модниц, любящих выделяться из толпы.

Идеи для маникюра на Новый год – 2023 / Фото Pinterest

Идеи для маникюра на Новый год – 2023 / Фото Pinterest

В тренде – ногти, которые, несмотря на необычный фон, остаются сияющими, яркими и привлекательными при любом аутфите.

Идеи для маникюра на Новый год – 2023 / Фото Pinterest

Идеи для маникюра на Новый год – 2023 / Фото Pinterest

Подробный дизайн

Ногти с лаконичным дизайном, абстрактными линиями или вполне реалистичными узорами хорошо впишутся в новогоднее празднование.

Идеи для маникюра на Новый год – 2023 / Фото Pinterest

Идеи для маникюра на Новый год – 2023 / Фото Pinterest

Особенно удачно будут выглядеть золотистые, красные и зеленые сочетания цвета Нового года. Кроме того, прекрасным решением будет сделать ногти в теплых, коричневых оттенках, символизирующих комфорт и спокойствие.

Идеи для маникюра на Новый год – 2023 / Фото Pinterest

Идеи для маникюра на Новый год – 2023 / Фото Pinterest