Дочке такого не пожелаешь: худший зять по знаку зодиака

Не все тещи и тесты имеют хорошие отношения с затеями. На это могут быть разные причины. Впрочем, мужчины, рожденные под определенными знаками зодиака, являются худшими зятями.

Худшие зятья – Стрельцы и Водолеи. Об этом со ссылкой на астрологов пишет 24 Канал.

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Стрелец

Эти мужчины бывают очень вежливыми с тещей и тестем. Впрочем, за глаза любят лгать. Кроме того, Стрельцы могут пойти налево. Интересно, что измену могут считать "невинной затеей".

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Водолей

Родившиеся под этим знаком очень свободолюбивы. Мужчины нередко могут где-нибудь пропадать. Кроме того, бояться брать на себя ответственность за принятие решений. С таким мужем жене, вероятно, придется делать все самой и полагаться только на свои силы.

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