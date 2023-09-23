Как и где хранить морковь на зиму: 7 лучших способов

Огородники знают, насколько приятно собрать свой урожай и наслаждаться им всю зиму. Впрочем, длительное хранение моркови – дело не из простых. Этот корнеплод часто запревает, также его поражают различные грибковые и бактериальные заболевания.

Чтобы не допустить этого, морковь нужно вовремя собрать, правильно подготовить и заложить, а затем следить за ее состоянием. Как и где именно сохранять этот овощ, пишет 24 Канал.

Кстати говоря Где и как хранить свеклу, чтобы простояла всю зиму

Способы хранения моркови

На грядке

Не обязательно выкапывать всю морковь сразу. Часть урожая можно оставить в почве до весны. Перед зимовкой листья удаляют. Дальше грядки с морковью посыпают песком и накрывают пленкой. Сверху – листьями, торфом или перепревшим навозом. Дальше снова пленкой.

В погребе, подвале

Перезимовать морковь может и в погребе или подвале. Там должна быть температура в пределах -2…+2 градуса, а влажность воздуха 90 – 95%.

Кроме того, в подвале необходима достаточная, но не слишком интенсивная вентиляция. При большом количестве воздуха морковь начнет прорастать. Перед хранением тару для моркови и само помещение следует очистить и продезинфицировать.

Обратите внимание Не делайте этого, потому что урожая не будет: где нельзя сажать озимый чеснок

В квартире

Несколько месяцев морковь может лежать на балконе или лоджии. При температуре выше нуля она будет отлично хранится в ящике с опилками или мхом. Однако, если ожидаются заморозки, важно покрыто толстой тканью. В сильный мороз – занести.

В писке

Песок не дает моркови увянуть. Он задерживает развитие гнили и поддерживает постоянную температуру в хранилище.

Для того чтобы заложить морковь на хранение, следует взять песок, воду и ящики. Перед этим песок увлажнить в пропорции 1 литр воды на ведро песка. Далее мокрый высыпать в ящики слоем в 3 – 5 сантиметров, а сверху разложить морковь. Повторить до заполнения всего ящика.

Как хранить морковь / Pixabay

В опилках

Опилки прекрасно подойдет для длительного хранения моркови. Они также замедляет развитие грибков и бактерий, а еще не дают корнеплодам прорасти. Здесь делаем все, как и с песком.

В полиэтиленовых пакетах

Можно использовать плотные пакеты или полиэтиленовые мешки для веса 5 – 30 килограммов. Наполните их плотно морковью и оставьте незакрытыми в прохладном месте.

Важно Испортите урожай: где нельзя сажать лук

В холодильнике

Также можно хранить морковь в отделении холодильника для овощей. Для этого корнеплоды следует завернуть в крепкую упаковочную бумагу или несколько слоев газеты. Такая упаковка позволяет дышать и не дает появиться влаге. Однако этот способ для неочищенной моркови.

Очищенную – лучше хранить в пищевой пленке. Каждый вымытый овощ заворачивают, в результате чего к плодам не поступает воздух и не появится конденсат.

Если морковь повреждена или мелкая, то лучше ее заморозить. Для этого нарежьте плоды или натрите их. Далее положите в пластиковые контейнеры или пакеты и заморозьте.