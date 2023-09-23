Как и где хранить морковь на зиму: 7 лучших способов
Огородники знают, насколько приятно собрать свой урожай и наслаждаться им всю зиму. Впрочем, длительное хранение моркови – дело не из простых. Этот корнеплод часто запревает, также его поражают различные грибковые и бактериальные заболевания.
Чтобы не допустить этого, морковь нужно вовремя собрать, правильно подготовить и заложить, а затем следить за ее состоянием. Как и где именно сохранять этот овощ, пишет 24 Канал.
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Способы хранения моркови
- На грядке
Не обязательно выкапывать всю морковь сразу. Часть урожая можно оставить в почве до весны. Перед зимовкой листья удаляют. Дальше грядки с морковью посыпают песком и накрывают пленкой. Сверху – листьями, торфом или перепревшим навозом. Дальше снова пленкой.
- В погребе, подвале
Перезимовать морковь может и в погребе или подвале. Там должна быть температура в пределах -2…+2 градуса, а влажность воздуха 90 – 95%.
Кроме того, в подвале необходима достаточная, но не слишком интенсивная вентиляция. При большом количестве воздуха морковь начнет прорастать. Перед хранением тару для моркови и само помещение следует очистить и продезинфицировать.
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- В квартире
Несколько месяцев морковь может лежать на балконе или лоджии. При температуре выше нуля она будет отлично хранится в ящике с опилками или мхом. Однако, если ожидаются заморозки, важно покрыто толстой тканью. В сильный мороз – занести.
- В писке
Песок не дает моркови увянуть. Он задерживает развитие гнили и поддерживает постоянную температуру в хранилище.
Для того чтобы заложить морковь на хранение, следует взять песок, воду и ящики. Перед этим песок увлажнить в пропорции 1 литр воды на ведро песка. Далее мокрый высыпать в ящики слоем в 3 – 5 сантиметров, а сверху разложить морковь. Повторить до заполнения всего ящика.
- В опилках
Опилки прекрасно подойдет для длительного хранения моркови. Они также замедляет развитие грибков и бактерий, а еще не дают корнеплодам прорасти. Здесь делаем все, как и с песком.
- В полиэтиленовых пакетах
Можно использовать плотные пакеты или полиэтиленовые мешки для веса 5 – 30 килограммов. Наполните их плотно морковью и оставьте незакрытыми в прохладном месте.
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- В холодильнике
Также можно хранить морковь в отделении холодильника для овощей. Для этого корнеплоды следует завернуть в крепкую упаковочную бумагу или несколько слоев газеты. Такая упаковка позволяет дышать и не дает появиться влаге. Однако этот способ для неочищенной моркови.
Очищенную – лучше хранить в пищевой пленке. Каждый вымытый овощ заворачивают, в результате чего к плодам не поступает воздух и не появится конденсат.
Если морковь повреждена или мелкая, то лучше ее заморозить. Для этого нарежьте плоды или натрите их. Далее положите в пластиковые контейнеры или пакеты и заморозьте.