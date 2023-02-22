Как хранить яблоки в домашних условиях: основные правила и нюансы свежести плодов

Яблоки обладают многими полезными свойствами для организма человека: лишают ощущения голода, уменьшают риск диабета, являются хорошим пробиотиком и даже способствуют похудению. Однако для того, чтобы они были свежими и ароматными, нужно хранить их должным образом.

Для длительного хранения подходят поздние сорта яблок, потому что у ранних слишком тонкая кожура и они быстрее портятся. Если зимние могут пролежать полгода, то летние сорта могут храниться не больше месяца. Поэтому мы собрали вам полезные советы, как продлить срок хранения яблок, отмечает 24 Канал.

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Правила хранения яблок в домашних условиях

Для хранения квартиры выберите сухое и прохладное место. Фрукты можно разложить в картонные ящики и деревянные коробки. Чтобы уберечь фрукты от влажности и грибка, тару можно засыпать шелухой или опилками лиственных деревьев. Укладывать яблоки в ящики следует так, чтобы плодоножки смотрели в одну сторону и не повредили соседние плоды.

Прекрасным местом для продления срока годности является холодильник, ведь там они могут храниться свежими 6-8 недель.

Яблоки рекомендуется распределить на небольшие партии весом 3-4 кг. Важно, чтобы фрукты были одного сорта. Разложите их в пакеты и завяжите. Также сделайте несколько дыр в упаковке, чтобы яблоки не сгнили.

Еще хороший способ хранения яблок – в бумаге. Каждый фрукт оберните в бумагу или газету и поставьте хвостиком вверх в ящик. Также яблоки в бумаге можно выложить в холодильник.

Как хранить яблоки в квартире и погребе – основные правила / Фото Unsplash