Нотариус и жена Владимира Остапчука Кристина Горняк попала в ДТП и повредила подаренную им машину. Женщина рассказала детали инцидента.

С украинским нотариусом Кристиной Горняк произошел неприятный инцидент 20 ноября. Жена Владимира Остапчука попала в ДТП на машине, которую ей подарил шоумен. Об этом женщина рассказала на своей странице в инстаграме.

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По словам Кристины Горняк, ничего страшного не произошло, но ее вечер был испорчен. Нотариус сообщила, что она ехала позади машины, которая начала резко тормозить. Кристина тоже пыталась тормозить, но все же не смогла избежать столкновения.



Автомобиль Кристины Горняк / Instagram-Srories / @kristygor

Жена шоумена убеждена, что виноваты оба, но владелец авто, который ехал впереди, заявил, что виновата Кристина, из-за того, что разбила ему бампер. Между тем Горняк уверена, что он просто хотел заработать денег, поскольку машина уже была повреждена давно, а об этом свидетельствует ржавчина сзади авто.



Машина, которая ехала перед Кристиной / Instagram-Srories / @kristygor

Через некоторое время прибыла полиция, нотариус отметила, что правоохранители были очень внимательны и приветливы. Но обоим водителям выписали штраф из-за просроченного страхового полиса.

По словам женщины, страшнее всего было сообщать о ДТП Владимиру Остапчуку. Он сперва подумал, что она разбила полмашины, но после объяснений Кристины все решилось, и муж сказал, что любимая не виновата.